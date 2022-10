Verstappen furioso con Sky: decisione estrema in Messico

Pe Max Verstappen niente interviste a Sky Sport in occasione del GP del Messico: c’è un motivo specifico dietro questa scelta sorprendente.

Settimane di dibattito sulle violazioni del budget cap 2021 da parte della Red Bull hanno finito per sminuire un po’ il trionfo di Max Verstappen. Come se non bastasse già l’operato dell’ex direttore di gara Michael Masi nell’ultimo gran premio ad Abu Dhabi, è arrivata una nuova mazzata sullo scorso campionato.

La FIA nel comunicato ufficiale in cui ha annunciato le sanzioni ha specificato che non c’è stata malafede o intento fraudolento. La scuderia di Milton Keynes, che ha cooperato affinché venisse fatta chiarezza su tutti i costi sostenuti nel 2021, non avrebbe beneficiato di particolari vantaggi tecnici dallo sforamento del tetto di spesa.

La tale versione non ha convinto né team rivali né tanti tifosi, che avrebbero voluto penalità più pesanti della multa da 7 milioni di dollari e della riduzione del 10% di ore per test in galleria del vento e CFD. Se già prima il mondiale piloti vinto nel 2021 era oggetto di critiche per quanto avvenuto nel finale della gara di Abu Dhabi, adesso la situazione è peggiorata.

F1 GP Messico: Verstappen non parla a Sky Sport

Tra coloro che pensano che Verstappen abbia sostanzialmente rubato il titolo a Lewis Hamilton nel passato campionato c’è anche Tim Kravitz, giornalista di Sky Sport UK. Nella sua analisti sullo scorso gran premio disputato ad Austin si era così espresso: “Hamilton non ha vinto una gara per tutto l’anno – riporta racingnews365.com – e finalmente torna su una pista dove avrebbe potuto vincere la prima. Combatte con lo stesso ragazzo che ha vinto la gara in cui è stato derubato l’anno prima e riesce ad arrivare davanti. Che sceneggiatura e che storia sarebbero state? Ma non è andata così. Perché il ragazzo che lo aveva sconfitto dopo averlo derubato lo ha superato perché ha una macchina più veloce”.

Kravitz ha detto chiaramente che Max ha rubato lo scorso Mondiale a Lewis e ha anche aggiunto un’altra considerazione su di lui: “Verstappen sembra molto contento di sé stesso. Non sembra un pilota in grado di vincere un campionato in modo normale”.

Queste parole del giornalista inglese sono arrivate al pilota della Red Bull e al suo entourage, papà Jos compreso. Ovviamente hanno fatto arrabbiare e hanno anche comportato una decisione “estrema”: in questo weekend di gara in Messico lui non parlerà né a Sky Sport UK né a Sky Italia né a Sky Germany. Boicottaggio totale a Sky per colpa delle affermazioni di Kravitz.