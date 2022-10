KTM, arriva la nuova belva derivata dalla MotoGP (VIDEO)

Mentre in MotoGP continua il suo processo di crescita, la KTM è pronto a deliziare il suo pubblico con un modello speciale davvero per pochi.

Ancora poche gare per la KTM per chiudere al meglio l’annata 2022 in MotoGP, che finora ha regalato due vittorie sul bagnato a quel Miguel Oliveira che a fine stagione saluterà la scuderia austriaca. Arrivata nel 2017 nella classe regina del Motomondiale, ha fin da subito mostrato ottimi segni di competitività, andando in un crescendo che l’ha portata nel 2020 a chiudere al terzo posto nella classifica costruttori. Una scalata che però nelle ultime due stagioni è sembrata rallentare, nonostante però abbia portato comunque in dote almeno un paio di vittorie l’anno. Per questo sta cercando di raccogliere più tecnici possibili dalle altre case per avere maggior esperienza nel team e far crescere una moto che comunque rimane una delle più competitive del Mondiale.

Da sempre il marchio KTM è sinonimo però di corse e di moto speciali, sia che siano da enduro che sportive in senso puro. Sul mercato sono tanti i modelli che fanno proseliti. Uno di quelli più acclamati ma anche più discussi è la RC 8C, che in pratica deriva dall’esperienza raccolta dal marchio austriaco proprio in MotoGP. Una moto che però, dopo un anno dal suo arrivo nelle concessionarie, ha anche raccolto diverse critiche. E l’azienda, conscia di questo, ha deciso subito di porre rimedio e proporre ai suoi appassionati una moto completamente rivista.

La KTM porta su strada l’esperienza della MotoGP

La seconda generazione della KTM RC 8C è davvero tutt’altra cosa della sua progenitrice. La versione 2023 monta un motore LC8c radicalmente evoluto, messo a punto appositamente per l’uso in pista, con caratteristiche elettroniche migliorate, soluzioni ancora più alleggerite e una miriade di componenti di fascia alta che garantiscono la competitività della moto. Insomma una vera belva che ha bisogno di sfogare tutti i suoi cavalli.

Il team di ricerca e sviluppo di KTM si è concentrato soprattutto sul miglioramento delle prestazioni del motore senza comprometterne l’affidabilità. Nella sua versione 2023 guadagna ulteriori 7 CV e ora vanta una potenza massima di 135 CV a 11.000 giri/min, con una coppia di 98 Nm a 8.250 giri/min, mantenendo intatta la sua cilindrata di 889 cc e la sua configurazione di due cilindri in parallelo. Il peso a secco di questa KTM RC 8C è ora di 142 chili, due chili in più rispetto al modello precedente, ma in realtà la moto mantiene intatta la sua grande agilità, dovuta anche a un telaio in acciaio che offre la maneggevolezza di un prototipo da corsa.

Ma non è tutto, perché monta questo modello anche forcella e ammortizzatori WP APEX PRO che ora sono più morbidi, aumentando così comfort, sensibilità e sicurezza. Raffinata anche l’elettronica, che ora presenta migliori impostazioni per il controllo della trazione, la mappatura e il freno motore. Per chi la volesse portare in pista, la KTM offre una strumentazione rinnovata con registrazione dati GPS che mostrerà tutti i tentativi di record sul giro veloce, mentre gli interruttori al manubrio KTM RC16 derivati ​​dalla MotoGP mettono tutti i controlli principali nel pollice sinistro del pilota, mentre tocca al piede sinistro azionare un cambio QUICKSHIFTER+ di tipo invertito come quello da corsa.

Tutta questa “specialità” però non è per tutti. Infatti la KTM produrrà un totale di 200 unità della sua RC 8C nella versione 2023, tutte esclusivamente per l’uso in circuito. E 30 di questi fortunati proprietari riceveranno la loro moto in un evento speciale che KTM organizzerà sul circuito di Valencia il prossimo 26 aprile, dove oltre a ricevere la loro nuova moto potranno correre in pista in compagnia dell’ex Piloti MotoGP. Per questo i prezzi di questa moto saranno decisamente alti: si parla di 39.900 euro, ossia 4.900 euro in più rispetto al modello precedente.