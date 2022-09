KTM fa spesa in casa Ducati: arrivano tanti uomini importantissimi

KTM sta facendo campagna acquisti in casa Ducati negli ultimi anni: adesso ci sono altre due figure in arrivo nel team austriaco.

La KTM vuole fortemente rilanciarsi in MotoGP, dopo due stagioni sostanzialmente deludenti. Il 2020 sembrava essere l’anno nel quale il marchio austriaco iniziava a farsi largo nel campionato, ma è stata un’illusione. C’è tanto lavoro da fare per essere costantemente al top.

Sfruttando il regime delle concessioni, era stato possibile ridurre il gap dai migliori team, però poi non potendone più usufruire non c’è stata la crescita attesa. Sono arrivati alcuni singoli risultati positivi, ad esempio le vittorie di Miguel Oliveira in Catalogna (2021) e Indonesia (2022) più quella di Brad Binder in Austria (2021), ma non c’è mai stata costanza.

La casa di Mattighofen sta lavorando in maniera intensa per il 2023 e ha provato delle novità nel recente test MotoGP a Misano Adriatico. Ora si cercherà di concludere al meglio il campionato in corso, però c’è già il focus sull’anno prossimo. Si cerca una svolta concreta per essere nelle posizioni che contano non solo occasionalmente.

MotoGP, KTM da Ducati prende anche Pupulin dopo Giribuola

KTM negli ultimi anni ha preso alcuni rinforzi dalla Ducati e conta di avere una crescita anche grazie a loro. Basti pensare a Francesco Guidotti, nuovo team manager della squadra ufficiale dopo i tante stagioni passati in Pramac. Un altro innesto importante è stato Fabiano Sterlacchini, diventato nuovo direttore tecnico.

Dalla Ducati arriverà anche Jack Miller, pilota che la casa di Borgo Panigale non voleva confermare nel team factory e che al quale aveva offerto un posto in Pramac. Lui ha preferito sposare un progetto nuovo e riabbracciare Guidotti, che aveva conosciuto già quando correva nella formazione satellite ducatista. Prenderà il posto di Miguel Oliveira, che passerà in WithU RNF Aprilia.

Recentemente è emerso che i vertici di Mattighofen hanno deciso di fare altri due acquisti importanti. Il primo è Alberto Giribuola, attuale capotecnico di Enea Bastianini nel team Gresini. Un vero colpo di scena, dato che sembrava che dovesse seguire il pilota riminese nella sua nuova avventura nella squadra ufficiale Ducati. Dovrebbe essere Marco Rigamonti, adesso al fianco di Johann Zarco, a sostituirlo.

L’altro acquisto di KTM è Christian Pupulin, capotecnico odierno di Miller. Sky Sport spiega che per avere lui e Giribuola la casa austriaca ha fatto delle offerte economiche molto importanti. Vedremo se i nuovi rinforzi porteranno gli upgrade desiderati. Certamente si tratta di ingegneri di indubbio valore e che possono dare tantissimo al team.