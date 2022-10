Oliveira, rimpianti per l’addio a KTM? Sentite che risponde

Miguel Oliveira ha vinto alla grande il Gran Premio della Thailandia, dominando con la KTM sul bagnato. Ecco le sue parole a fine gara.

Il Gran Premio della Thailandia ha regalato a Miguel Oliveira la seconda vittoria stagionale e la quinta della sua carriera in MotoGP. Come già accaduto in Indonesia, il portoghese e la KTM sono stati imprendibili sul bagnato, anche se rispetto a qualche mese fa oggi c’è stata una bella battaglia con Jack Miller, che anche sul finale è rimasto molto vicino al rivale, senza però riuscire a piegarne la cavalcata.

Una gara davvero bellissima quella di Buriram, partita con un’ora di ritardo a causa del diluvio, ma poi tutto è filato liscio e c’è da dire che ci sono stati anche pochissime cadute, per cui, quasi tutti i piloti hanno affrontato al meglio la corsa, senza commettere errori che potessero creare situazioni pericolose.

Oliveira si gode una grandissima vittoria per la gioia di Francesco Guidotto, anche lui al secondo successo della sua gestione. Il portoghese ha così interrotto la striscia di vittorie consecutive della Ducati, che tra Assen e Motegi ne aveva piazzate ben sei di fila, quattro con Pecco Bagnaia, una con Enea Bastianini e l’altra con Jack Miller.

Se in KTM se la godono, in Ducati non sono da meno. Il terzo posto di Bagnaia, unito al diciassettesimo di Fabio Quartararo lo hanno portato a soli 2 punti di distacco dal campione del mondo in carica, in vista di un finale di stagione che sarà a dir poco scoppiettante. La lunga rimonta è praticamente completata, e c’è da scommettere che i due se le daranno di santa ragione sino a Valencia.

Oliveira, gioia incontenibile dopo la vittoria in Thailandia

Appena sceso dalla moto, Miguel Oliveira ha commentato la sua vittoria: “Quella di oggi è stata una gara lunga, ma ogni volta che giriamo sul bagnato mi sento velocissimo e quando ho visto che pioveva mi sono tornate in mente le immagini dell’Indonesia. Avevo l’obiettivo di partire bene e di non fare nessun errore, stando concentrato sino alla fine. Spero di avere un buon finale di stagione, perché vincere è sempre bello“.

In seguito, Miguel è stato intervistato ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Già da un anno andiamo molto forte sul bagnato, il team opta per un set-up davvero molto buono ed io ho imparato dove andare al limite senza fare troppi errori. Questo ci aiuta molto in queste condizioni, riusciamo sempre ad andare forte. Sono molto tranquillo, corro a mente libera perché non mi gioco il campionato ed ho dato davvero il massimo“.

“Se la moto è già completa? Il margine per migliorare c’è, ma credo che oggi non c’è una moto in MotoGP che sia facile, serve sempre un grande lavoro della squadra per aiutare il pilota con l’assetto e cercare di sfruttare il pacchetto al massimo. Sull’asciutto ho sfruttato bene il potenziale della KTM, Brad è stato più bravo di me perché ha una guida diversa, io volevo portare la moto più verso il mio stile di guida invece che adattarmi io stesso a lei“.

Il prossimo anno, il portoghese sarà in Aprilia, una nuova esperienza dove troverà una moto molto forte ma ben diversa rispetto alla KTM che andrà a cedere tra pochi mesi: “Sono contento però di abbracciare un progetto nuovo come l’Aprilia e mi aspetto che sarà molto competitiva“.

Miguel ha concluso: “Se ho rimpianti per via del mio addio alla KTM? Ci sono delle cose che solo il tempo ti può dire, sicuramente ci sarà un grande sforzo per adattarmi all’Aprilia, così come per Jack con la KTM, credo che per lui sarà difficile. Ognuno ha i suoi tempi per adattarsi, io voglio sfruttare presto il potenziale il più presto possibile. Ci sta che un pilota cambi, non è un problema per me“.