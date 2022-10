La bellezza del GP del Messico di F1: Verstappen non vuol lasciare neanche le briciole a Leclerc. I segreti del circuito.

Altro che giochi fatti. La battaglia tra Charles Leclerc e Checo Perez, hanno dimostrato ad Austin che non è così. In Formula 1, si corre solo per vincere ed anche Max Verstappen lo sa bene. Tutti incollati alla tv, perché domenica ci sarà il bellissimo GP del Messico. Il primo della storia, nel 1963.

Quanto è lungo il circuito del GP del Messico

L’Autódromo Hermanos Rodríguez, si percorre in 4.304 m, almeno per quanto riguarda la F1. Le curve a dare spettacolo, saranno ben 17, mentre le altissime velocità delle zone DRS, sono percorribili in ben 2 punti della pista. Non si vince, prima di aver completato ben 71 giri.

Dove si corre e quanto costa il biglietto per assistere al Gran Premio del Messico

Si corre nella bellissima Città del Messico, ovviamente in Messico, Centro-America. Per assistere al GP di F1, ci sarebbe bisogno di sborsare un bel po’ di soldi. Diciamo che qualcosa di economico c’è, come la tre giorni alla General Admission 6A, a 396,62 euro, per salire con la Grandstand 8 per euro 425,64. La Grandstand Foro Sol South ha invece un costo di 642,76 euro. Per la Grandstand 9 invece, si sale almeno a 709,41 euro, per passare ancora in altri settori fino alla Main Grandstand dal costo di 1.838,01 euro per tre giorni. Poi, si sale dal VIP Sports Bar Lounge per 2.203,46 euro, fino alla VIP Main Grandstand Lounge. Costo per tre giorni: 4.998,09 euro.

Chi ha vinto l’anno scorso in Messico

L’ultimo GP messicano, è stato vinto da Max Verstappen, in 1h38’39″086. La sua Red Bull, partita al terzo posto, ha preceduto per l’occasione, la Mercedes di Lewis Hamilton e la seconda Red Bull, ovviamente di Sergio Perez.

Dove vedere il GP del Messico in TV e streaming

Come sempre, per essere sicuri che non vi perdiate neanche un secondo dello spettacolare week-end di F1, vi ricordiamo tutti gli orari, per prima cosa. Allora, ecco quando si terranno le Prove Libere 1, venerdì alle 20 e le Prove Libere 2, con inizio alle 23. Il sabato è tutto per le Prove Libere 3, inizio alle 19, e Qualifiche con partenza alle 22. Domenica c’è la Gara dalle 21. Il tutto, da vedere in diretta con Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. Per chi non fosse in casa o non avesse l’abbonamento, c’è la diretta con Sky Go e su NOWTV. Risulta che anche su TV8 e quindi con il digitale terrestre, il tutto avverrà in diretta.

Quando ci sono le repliche del GP del Messico di F1

Qualora le voci su TV8 fossero confermate, allora non ci sarà ovviamente la differita. Però c’è anche qualcuno che proprio domenica, non potrà assistere al GP in diretta. Tranquilli, rispettate i vostri impegni ed attendete la settimana successiva. Lì, sui canali dedicati Sky, ci saranno sicuramente ad orari alterni, highlights e differita totale della Gara.

Chi è favorito per il prossimo GP del Messico di F1

Ormai sembra non volersi fermare più e così, anche oggi secondo i bookmakers della SNAI, il favorito per la vittoria del GP, è Max Verstappen, dato a 1,65. Il migliore dopo di lui, risulta esser sempre l’ottimo Charles Leclerc, bancato a 4,50, mentre la stessa quota, vale anche per Sergio Perez. Carlos Sainz è dato a 10, quindi potrebbe arrivare prima di Hamilton alla bandiera a scacchi, dato a 12. George Russell retrocede quindi, rispetto al compagno di scuderia perché messo a 25. Da su in poi, praticamente difficilissimo che vinca qualcun altro, secondo i bookies, solo Norris ed Alonso valgono 250, mentre altri dieci piloti sono dati a 500. Eccezione, solo per Alexander Albon e Nicholas Latifi, che sono dati a 1.000.