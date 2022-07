Scopriamo tutto su Sergio Perez, dove ha esordito, quando ha vinto, con chi è sposato e quanto guadagna il pilota della Red Bull.

Sergio Perez Mendoza, è conosciuto da tutti come Checo. Il messicano da poco, ha anche finalmente svelato il perché. Un pilota solido, affidabile, e non a caso, dal 2021 è stata la Red Bull ad affidargli il secondo sedile. Ma ricordiamo un po’ anche il suo passato.

La scheda di Sergio Perez

Nome : Sergio Pérez Mendoza

: Sergio Pérez Mendoza Data di nascita : 26 gennaio 1990

: 26 gennaio 1990 Luogo di nascita : Guadalajara (Messico)

: Guadalajara (Messico) Altezza: 173 cm

173 cm Età: 32 anni

32 anni Fidanzata: Carola Martinez

Carola Martinez Segno zodiacale : Acquario

: Acquario Professione : Pilota automobilistico

: Pilota automobilistico Instagram: schecoperez

Il numero di gara di Sergio Perez

Sergio Perez, corre con la vettura numero ’11’. In Italia, conosciamo molto bene l’uomo che gli fece indirettamente scegliere questo numero, quando Checo era giovanissimo e correva nei kart. Il messicano infatti, è molto tifoso del Club América, la squadra di calcio della sua città. All’epoca, ad indossare la 11 c’era un certo Ivan Zamorano, attaccante fortissimo che aveva già fatto anche le fortune dell’Inter.

L’esordio in Formula 1 di Perez

Dopo pochi anni alle GP2 Series, Perez fu scoperto e portato in F1 dalla Sauber. Il messicano vi ha corso per due anni ed esordito quindi nella massima serie delle monoposto. Il 10 aprile, a 21 anni, eccolo al Gran Premio della Malesia 2011. Purtroppo, un problema elettrico però, gli negò la gioia di arrivare ufficialmente per la prima volta al traguardo, ed il messicano fu costretto al ritiro.

Sergio Perez: ecco chi è la sua fidanzata

Al momento, c’è una donna che segue il messicano in trasferta, insieme al mai assente, papà. Perez ha avuto due amori ‘conosciuti’ da quando è pilota. Prima di arrivare in F1, è stato con Greta Farias, mentre nel 2013 la fidanzata era Fernanda Gallego. Poco dopo, ecco un’altra relazione breve, quella con Andrea Campillo Vivanco. Tutte molto belle, ma nessuna che abbia rubato il cuore del classe ’90. Finalmente poi, nel 2014, ha sposato la sua donna del cuore, Carola Martinez.

Gli sponsor legati a Sergio Perez

Sergio era sponsorizzato anche da Hawkers e Claro, mentre ora è partner solo di cinque marchi. Il primo, la Telmex, riguarda le telecomunicazioni, ed in passato era anche legata alla Racing Point, scuderia per cui il ragazzo correva. Altra società di telecomunicazioni messicana, è la Telcel, altro sponsor, insieme poi a INTERproteccion, uno dei più grandi broker assicurativi di tutto il Latino America. Ancora, c’è la Uniclick, filiale di Unifin, ovvero una società fintech che fornisce credito alle PMI in Messico. Ed ancora, la Kavak, società giovane che si occupa del mercato online delle auto usate.

Prima vittoria e primo podio di Perez

Sicuramente sono le Red Bull, le vetture in pista più potenti che abbia mai guidato il messicano, ma la sua prima vittoria arrivò in Racing Point. Al Gran Premio di Sakhir 2020, con 1h31’15″114, Sergio si mise alle spalle la Renault di Ocon e la Racing Point di Stroll. Il primo podio assoluto in Formula 1, però, risale al 2012, con un bel terzo posto in Canada, con la sua Sauber. Primo, arrivò Lewis Hamilton in McLaren-Mercedes, e secondo, Romain Grosjean con una Lotus-Renault.

Quanto guadagna il pilota messicano, Sergio Perez

Una vera manna dal cielo, l’ottimo pilota centroamericano, per la scuderia dei tori rossi. Questo, perché non solo Sergio sta dimostrando di essere tra i migliori in pista, ogni domenica, ma anche perché non figura di certo tra i piloti che chiedono un salario più alto. Quanto guadagna all’anno, Checo Perez? 7 milioni di euro.