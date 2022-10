Hamilton “festeggia” un traguardo importante: i suoi fan sono increduli

Lewis Hamilton ha sfiorato la vittoria in Texas, ma nonostante la delusione ha comunque avuto modo di festeggiare dopo la gara di Austin.

La stagione 2022 di Lewis Hamilton è iniziata sicuramente a rilento, ma nelle ultime gara ha dimostrato ancora il grandissimo campione che è, con Austin che stava davvero per regalargli il primo successo stagionale, ma purtroppo non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto.

Non ci sono dubbi sul fatto che la Formula 1 stia riuscendo a conquistare sempre più la passione dei tifosi in tutto il mondo, nonostante un regolamento della FIA che troppo spesso viene trattato nel peggiore dei modi.

Anche ad Austin, come se ormai facesse notizie, ha portato una serie di polemiche, con soprattutto il principale pilota a essere penalizzato che è stato Fernando Alonso, con una squalifica davvero poco credibile.

Tra i grandi protagonisti della gara texana però c’è stato senza ombra di dubbio Lewis Hamilton, con il sette volte campione del mondo che è andato davvero vicinissimo alla vittoria finale.

Il britannico in Mercedes ci ha creduto davvero tantissimo in questa occasione, soprattutto perché stava per dimostrare ancora una volta perché lui può essere apprezzato come uno dei migliori della storia.

La rimonta della Red Bull di Max Verstappen però ha chiuso definitivamente i giochi, con la vettura austriaca che risulta essere indubbiamente la migliore del circus.

Insomma sono rimaste solamente tre gare al fenomeno inglese per poter portare avanti il suo eccezionale record, ovvero quello di essere l’unico pilota nella storia della Formula 1 ad aver concluso tutte le sue stagioni con almeno una vittoria in ogni Mondiale.

Non aver mai lottato realmente per il titolo a dunque portato Hamilton a ragionare in maniera più serena e tranquilla in questa stagione, con una serie di attività anche extra sportive.

Questa settimana per lui era davvero molto importante, anche perché è quello che può essere definito il suo migliore amico compiva gli anni, ovvero il cane Broscoe.

Tutti coloro che non hanno un animale accanto non riescono perfettamente a capire quello che può voler dire, ma Lewis Hamilton ama a tal punto la sua creaturina a quattro zampe accanto a lui che ha deciso di realizzare una splendida torta per il suo compleanno.

Ovviamente non gliela avrà mai fatto assaggiare, perché sappiamo benissimo come i dolci siano davvero il veleno per gli animali, ma nonostante questo è stato bello assistere a questo momento molto tenero tra Hamilton e il suo cane.

Non ci sono dubbi che sarebbe stato molto più contento di poter festeggiare questo compleanno con una bella vittoria in quella di Austin, ma alla fine non si può chiedere tutto e dunque perché essere tristi comunque in un momento così piacevole.

Hamilton festeggia il compleanno del cane: Broscoe scodinzola

Dunque la settimana che porta dal Gran Premio di Austin a quello di Città del Messico ha portato con sé anche al compleanno del cane broccole di Lewis Hamilton, con il britannico che ha voluto condividere il tutto con i suoi fan.

Ci vuole molto relax in questo momento per il 7 volte campione del mondo, anche perché con il Mondiale che è già nelle mani di Max Verstappen c’è la grande opportunità di poter sognare la prima vittoria stagionale.

Il fenomeno olandese ha dimostrato però che non ha la benché minima intenzione di lasciare possibilità di rimonta ai rivali, con l’obiettivo che deve essere quello di polverizzare il precedente record di Michael Schumacher e di Sebastian Vettel.

Mai come in occasione del Gran Premio di Austin in questa stagione Hamilton era andato davvero vicinissimo alla vittoria di un gran premio, il che gli avrebbe sicuramente ridato grande morale.

Sono moltissimi infatti a essere convinti che dal prossimo campionato del mondo sarà il compagno di squadra George Russell a essere la prima guida, con il giovane ex Williams che sembra pronto per il grande salto di qualità.

Il 2023 però sarà l’ultima stagione del baronetto britannico, uno di quelli che è stato in grado senza alcun tipo di problema a dimostrare di essere una vera e propria leggenda delle quattro ruote.

Città del Messico, Interlagos e Abu Dhabi, tre tappe che conosce perfettamente e che ha saputo conquistare in diverse circostanze, soprattutto con la terra brasiliana che lo adora.

Fuori dalla realtà delle quattro ruote Hamilton dimostra assolutamente di essere tenero e molto amabile, ma in pista è un vero e proprio cannibale.

Purtroppo per lui però lo è anche Max Verstappen, non sarà infatti assolutamente semplice riuscire a imporsi almeno in una gara, ma quando si ha un talento incommensurabile come quello del sette volte campione del mondo, allora tutto può diventare davvero possibile e allora anche il cane Broscoe potrà festeggiare il successo del suo padrone.