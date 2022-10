Pernat, arriva la richiesta a Ducati: ecco cosa si aspetta da loro

In Malesia Enea Bastianini chiude 2° e non azzarda il sorpasso finale su Pecco Bagnaia. Il manager Carlo Pernat manda un messaggio a Ducati.

Enea Bastianini ha chiuso al secondo posto il GP di Sepang, al termine di una sfida molto serrata con il compagno di marca Pecco Bagnaia. Tra i due restano rapporti molto cordiali, ma il rischio che una scintilla faccia divampare un incendio potrebbe essere molto concreto dal prossimo anno, soprattutto se entrambi concorreranno per il titolo mondiale. Durante l’ultima gara del Motomondiale non sono mancati i momenti di tensione, con il piemontese in corsa per il titolo iridato.

Nel corso dei 20 giri del GP della Malesia, il ‘Bestia’ è rimasto incollato agli scarichi di Bagnaia, per tre giri si è messo persino in testa, con Fabio Quartararo che divorava decimi preziosi sul giro e rischiava di avvicinarsi. A quel punto Enea, alle prese con problemi di trazione, ha lasciato scorrere il leader del Mondiale per tentare il sorpasso nel giro finale. Ma alla fine ha preferito non azzardare una mossa che sarebbe potuta costare cara ad entrambi.

Bastianini e i bonus per il terzo posto da Ducati

L’obiettivo ormai dichiarato del pilota Gresini è il terzo posto finale, un risultato che gli permetterebbe di raggiungere importanti bonus economici. Il suo manager Carlo Pernat non ne ha mai fatto mistero e, in una recente intervista a Speedweek.com, non risparmia qualche frecciata ai vertici della Ducati. “Se hanno delle richieste per Enea, allora deve garantire a me e a Enea il bonus per il terzo posto nel Mondiale… Ovviamente adesso Enea può puntare alla vittoria a Valencia, perché impedirebbe a Quartararo di vincere il titolo”.

Non si tratta solo di bonus da contratto con Ducati, ma anche di premi economici garantiti da sponsor quali Red Bull, Alpinestars, il marchio di caschi KYT e altri investitori. “Ducati dovrebbe garantirci i soldi per il terzo posto, perché la differenza rispetto al bonus per il quarto posto è grande”.

Quindi il manager ligure vorrebbe ricevere qualche premio monetario in caso di mancato sorpasso in classifica su Aleix Espargarò, per via del mancato sorpasso nel finale del GP della Malesia su Bagnaia. “Se la Ducati vincerà il Mondiale, cosa che spero, forse lo sponsor Lenovo darà più soldi. Ducati non vuole dividere la torta?”. Del resto non si corre solo per l’onore ma anche per il guadagno.