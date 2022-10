Hamilton diventa professore: ecco di cosa ha parlato ai ragazzi

Lewis Hamilton è un punto di riferimento nel mondo della Formula 1 e anche per i giovani è sempre stato fonte di grande ispirazione.

È sempre una grandissima emozione quando i ragazzi più giovani riescono a coronare il proprio sogno, ovvero quello di poter parlare direttamente con il loro grande idolo, perché questo è per la maggior parte dei ragazzi Lewis Hamilton, con l’inglese che non parla mai a vanvera.

La Formula 1 ha sempre avuto bisogno di grandissimi campioni da poter venerare onorare, con questi ultimi che hanno avuto la possibilità di crescere sempre di più grazie a loro immenso talento.

Non ci sono dubbi che gli ultimi 15 anni siano stati assolutamente condizionati dalla straordinaria presenza di Lewis Hamilton, un campione in grado di poter diventare leggenda.

Il britannico infatti ha saputo raggiungere il record storico di Michael Schumacher con ben sette titoli Mondiali, un traguardo che sembrava davvero impensabile per la maggior parte delle persone.

Dal Mondiale del 2008 con la McLaren fino al settimo sigillo nell’anno del Covid nel 2020, con il sesto trionfo assoluto con la Mercedes, un record assoluto a bordo di una singola Scuderia.

Insomma già queste caratteristiche farebbero capire perfettamente il perché Hamilton possa essere considerato senza alcun tipo di problemi come una leggenda assoluta dello sport, ma anche umanamente ha cercato sempre di ritagliarsi un ruolo importante.

Sono state moltissime le battaglie che ha portato avanti da un punto di vista sociale il pilota inglese, con il suo ruolo di primo pilota di Formula 1 di colore della storia che sicuramente aveva fatto molto parlare.

Il britannico non ha mai negato il fatto che adorasse il mondo della Formula 1 perché nel momento in cui poteva indossare il casco diventava esattamente uguale a tutti gli altri, dunque sì annullavano le distinzioni sociali e razziali.

Ovviamente questa è una delle tematiche che ha spinto maggiormente Lewis Hamilton non soltanto a essere considerato un grandissimo pilota, ma allo stesso tempo a voler portare avanti una serie di dettami per lui fondamentali.

Di recente infatti ha deciso di sfruttare il suo viaggio statunitense in occasione del Gran Premio di Austin per poter entrare all’interno di una delle scuole che è predominanza con studenti di colore.

Il suo obiettivo era quello di poter mandare un messaggio di speranza a tutti quei ragazzi che si sentono magari discriminati dal resto della popolazione, con il sud degli Stati Uniti, il che comprende il Texas, che ancora oggi è molto diviso sull’argomento.

Hamilton ha ringraziato totalmente l’associazione One Community, perché è grazie a esso che ha avuto l’opportunità di poter interagire così con i giovani ragazzi che sono rimasti entusiasti di fronte all’apparizione del loro grande mito.

Hamilton un mito sportivo e sociale: il messaggio alle scuole

Hamilton si è dimostrato davvero al settimo cielo nel momento in cui è potuto interagire con tutti questi giovani ragazzi che vedono in lui un grande simbolo di speranza.

Nelle sue storie infatti ha deciso di dedicare diversi momenti a questi ragazzi, prettamente degli adolescenti che stanno cercando di capire quello che potranno fare nella vita, magari con qualcuno che proprio grazie a Lewis troverà la forza di coronare il suo grande sogno.

Infatti nessuno avrebbe mai potuto scommettere fino a qualche anno fa che un pilota di colore sarebbe stato in grado di poter diventare una guida così iconica nella storia della Formula 1, basti pensare ai fatti che si tratta del primo di sempre.

È sempre stata davvero molto selettiva e molto classista la realtà della Formula 1, anche per il semplicissimo fatto che per poter iniziare a intraprendere un percorso di pilota servono tanti soldi fin da subito.

Lewis ha avuto la fortuna di crescere in una famiglia che nonostante i vari problemi, con i due genitori che ci sono separati quando era piccolo, non gli hanno mai fatto mancare nulla e lo hanno sempre sostenuto nel suo sogno.

Il pilota della Mercedes ha spiegato In diverse occasioni come agli inizi della sua carriera fossero moltissimi coloro che lo vedevano come una sorta di infiltrato e uno non meritevole di poter gareggiare.

Diciamo che la storia ha decisamente ribaltato le gerarchie, perché non soltanto sarà ben difficile trovare un nuovo pilota di colore all’altezza di Lewis Hamilton, ma più In generale sarà molto complicato trovare un pilota (nero, bianco, giallo o marziano) con la classe pura del britannico.

Dopo la chiacchierata con la scuola ovviamente non poteva mancare il classico selfie diritto per immortalare questo momento e poi via diretto verso il circuito di Austin per preparare la gara della domenica.

Chissà che proprio la visione di questi ragazzi non possa dargli la forza giusta per riuscire a vincere il primo Gran Premio della stagione e dunque non chiudere a zero per la prima volta in carriera un Mondiale.