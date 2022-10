Hamilton, Mercedes in lotta ad Austin? Questo il problema della W13

Durante la conferenza stampa di Austin, Lewis Hamilton ha parlato in vista del GP degli USA, che ha vinto ben 6 volte. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio degli Stati Uniti è un appuntamento speciale per Lewis Hamilton, re d’oltreoceano per quanto riguarda la F1 moderna. Il sette volte campione del mondo si è imposto da queste parti in sei occasioni, cinque delle quali ad Austin. Il suo primo successo arrivò infatti nel 2007 ad Indianapolis, ai tempi della sua prima stagione con la McLaren-Mercedes.

Il britannico arrivò all’appuntamento americano da leader del mondiale, dopo aver ottenuto la pole position e la vittoria in Canada una settimana prima. Non sazio, Sir Lewis ribadì il miglior tempo al sabato, per poi vincere dopo uno spettacolare duello con il compagno di squadra Fernando Alonso anche nella gara della domenica.

Hamilton si è poi ripetuto ad Austin sempre con il team di Woking nel 2012, scavalcando la Red Bull di Sebastian Vettel a pochi giri dalla fine. Dal 2014 al 2017, nell’epoca d’oro del dominio Mercedes, il sette volte iridato non ha avuto rivali in Texas, portando a casa anche il terzo titolo mondiale su questa pista nel 2015 ed il sesto nel 2019, giorno in cui dovette però arrendersi a Valtteri Bottas che lo superò nel finale.

Al momento, l’inglese non può certo dirsi soddisfatto di come sia andata la sua stagione, visto che non ha ancora vinto neanche una gara ed anche per via della sua lontananza in classifica da George Russell, suo team-mate che lo sta battendo nel suo primo anno in Mercedes.

Hamilton, ecco le sue parole in conferenza stampa

Lewis Hamilton ama particolarmente questa pista, ma c’è da dire che da queste parti non vince da parecchi anni. Nel 2018, dopo aver fatto segnare la pole position, venne battuto dalla Ferrari di Kimi Raikkonen ed anche dalla Red Bull di Max Verstappen, per poi arrendersi a Valtteri Bottas l’anno dopo ed allo stesso figlio di Jos lo scorso anno.

Nel corso dell’era ibrida, la Mercedes non ha vinto in sole due occasioni, e quest’anno sarà ancor più difficile pensare di salire sul gradino più alto del podio. La superiorità di Red Bull e Ferrari è tornata notevole nelle ultime gare, e Sir Lewis dovrà far ricorso a tutto il suo talento per sperare di avere una minima possibilità di battagliare.

Ecco le parole di Hamilton nell’incontro con la stampa del giovedì: “Quanto mi sono divertito qui? Dopo il GP del Giappone sono stato a Tokyo, poi ho avuto una splendida esperienza a vedere la partita della mia squadra di NFL, vedere dei tifosi molto diversi ma con grande passione è stato bellissimo. Loro erano molto attenti a ciò che succedeva in campo, poter parlare con i proprietari e le sfide che abbiamo da affrontare è stato molto stimolante. Dobbiamo migliorare tante cose nella squadra, c’è da lavorare“.

Sir Lewis ha poi parlato della pista: “Su questa pista sono sempre andato forte, essere negli Stati Uniti mi piace molto, sono sempre felice quando sono qui, sin dal 2007 ad Indianapolis. Credo che Austin, pur essendo nuova, sia una delle piste più belle in calendario, direi che noi europei siamo bravi negli sport, ma ci sono alcune cose che stiamo imparando grazie a Liberty Media. Loro stanno facendo crescere questa disciplina“.

“I nostri sviluppi per questa gara? Noi le proveremo tutte, non ho troppe speranze però sono molto contento e fiero del lavoro fatto in fabbrica, quest’anno c’è molta incertezza sul nostro potenziale, a volte andiamo meglio ed altre peggio. In genere, su questo tipo di piste noi siamo competitivi, ma ripeto che la nostra vettura è molto difficile da leggere, quindi dobbiamo aspettare i riscontri della pista. Mi auguro che faremo bene, come ho detto proveremo a fare del nostro meglio, anche se gli avversari sono molto forti e noi siamo leggermente più indietro“.