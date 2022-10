Quartararo diventa una camicia? Divertente omaggio apparso nel paddock

Fabio Quartararo sta per vivere un weekend da cuori forti, con un tifoso che ha cercato in tutti i modi di poter spingere il francese.

La stagione di MotoGP si sta facendo davvero sempre più intrigante e ricca di spunti, con Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia che se le stanno dando di santa ragione per poter completare il Mondiale, con un tifoso particolare del francese che ha cercato in tutti i modi di portargli fortuna.

Erano davvero tantissimi anni che non si vedeva un Mondiale di MotoGP così intrigante e combattuto come quello del 2022, con la sfida al vertice tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia che sembra essere interminabile.

Le qualifiche hanno detto che entrambi stanno soffrendo e non poco la pressione, con una prestazione davvero molto negativa per entrambi, con l’italiano che è caduto e si dovrà accontentare del nono posto, ma ha fatto ancora peggio il francese che inspiegabilmente si è bloccato chiudendo così al dodicesimo posto.

Ovviamente per entrambi la situazione è molto difficile da gestire, perché è vero che il nizzardo è campione del mondo in carica, ma l’anno scorso non aveva di certo dovuto soffrire così tanto, mentre per l’italiano è davvero l’occasione per fare la storia.

Sappiamo benissimo dunque come entrambi i piloti stiano vivendo periodi davvero molto tesi, con Quartararo che ha visto dilapidare un vantaggio addirittura di 91 punti nei confronti di Pecco Bagnaia in sole 8 gare, passando così da un vantaggio incredibile a un ritardo di 14 lunghezze.

Diventa dunque fondamentale riuscire a sdrammatizzare e diminuire la tensione, soprattutto perché per entrambi il rischio di cedere di fronte alla pressione può portare a errori clamorosi.

Dunque ci ha pensato un amico di Quartararo a provare in qualche modo a risollevare il morale del francese, infatti si è presentato all’interno dei box con una maglietta davvero molto particolare e simpatica.

Il suo ingresso ai box è stato effettuato con una camicia completamente sbottonata e completamente ricoperta dalla faccia di Quartararo, con tantissime riproduzioni di essa.

Ovviamente il francese ne è rimasto davvero molto contento, tanto è vero che ha riportato immediatamente il tutto sui suoi canali social, non potendo far altro che inserire anche l’emoticons che ridevano.

Indubbiamente è stato veramente un bellissimo regalo, anche se non è stato in grado di portare i frutti sperati, con la qualifica che è stata dimenticare, ma questa ha riportato alla mente un caso molto simile.

Quartararo come Valentino Rossi: dal casco alla camicia

Ci ricordiamo ancora tutti perfettamente anni fa quando Valentino Rossi decise di correre nel Mondiale di MotoGP con un casco davvero unico nel suo genere.

Il dottore infatti decise di raffigurare addirittura la sua faccia nel momento in cui correva, un modo scherzoso per poter far ricordare a tutti chi fosse il migliore e che doveva essere riconosciuto durante la gara.

Ovviamente per il mitico Vale non c’era bisogno di poter mostrare il suo volto direttamente sul casco, perché seppur coperto da questo tutti quanti lo riconoscevano immediatamente, perché il suo numero 46 è diventato iconico, senza mai dimenticare come il suo stile di guida fosse unico.

La differenza chiaramente sta nel fatto che allora era stato lo stesso Valentino Rossi a decidere di portare avanti questa bizzarra iniziativa mentre per Quartararo non è assolutamente stato lo stesso.

Il francese non si aspettava assolutamente di poter trovare questa persona all’interno della boxe con una camicia completamente università dalla sua faccia, probabilmente sarà stata riprodotta almeno un centinaio di volte.

Non è dato sapere però chi sia stato l’ideatore di questa strana iniziativa, anche perché il francese non ha taggato nessuno in questa storia, dunque si può scatenare davvero qualsiasi tipo di ipotesi.

Potrebbe essere stato anche semplicemente un tifoso sulle tribune, con qualche dirigente ingegnere della Yamaha che ha notato questa particolarità è deciso così di premiarlo facendogli fare un giro all’interno dei box, oppure un amico di qualche ingegnere di pista.

Fatto sta che questo è stato sicuramente un meraviglioso momento per poter alleggerire una tensione che si sta davvero tagliando a fette, con la Yamaha e Fabio Quartararo che stanno vedendo sfumare sempre di più un bis irritato che sembrava alla portata.

Purtroppo però tutto questo non è bastato per poter realizzare una grande qualifica, anzi il dodicesimo tempo finale è un vero e proprio disastro assoluto, perché sarà molto difficile a questo punto recuperare punti a Bagnaia.

Tutto però è ancora aperto e alla fine i punti si fanno la domenica, dunque in caso di controsorpasso da parte del francese non è assolutamente da escludere che per festeggiare posso indossare proprio questa bizzarra e incredibile camicia.

