Moto, terribile notizia per le due ruote: il pilota ha perso la vita

Una brutta notizia ha colpito il mondo delle moto e tutti gli appassionati. Un grande pilota è scomparso dopo un incidente.

Il mondo delle corse, sia che si tratti di auto che di moto, ci appassiona e ci regala emozioni straordinarie, fatte di imprese leggendarie dei nostri beniamini ed anche di grandi delusioni, ma a volte sa essere ben più crudele, andando oltre il lato sportivo. In questi giorni, per noi italiani, viene alla mente il ricordo di Marco Simoncelli, scomparso 11 anni fa durante il Gran Premio della Malesia.

Il “Sic” era nato con l’amore per le moto, lo stesso amore che gli è poi risultato fatale. Domenica 23 ottobre 2011, Marco se ne andò per sempre sul tracciato di Sepang, e questo mese continua ad essere funestato di lutti per il mondo delle due ruote, dopo le notizie drammatiche che sono già arrivate da vari campionati.

In Italia, sul circuito di Misano, è scomparso poco tempo fa Federico Esposto, mentre a Rezzato, nei pressi di Brescia, se n’è andato anche Andrea Roberti. Pochi giorni fa, ci ha lasciato anche Chrissy Rouse, che dopo quattro giorni di coma si è spento a seguito di un drammatico incidente avvenuto in British Superbike sul circuito di Donington Park. Purtroppo, poche ore fa è arrivata un’altra drammatica notizia.

Moto, muore in un incidente Armindo Carreiras Neves

Durante l’Africa Eco Race edizione 2022, un rally raid che si svolge da ormai oltre un decennio, è scomparso Armindo Carreiras Neves, 52enne portoghese che stava disputando la rotta tra Bousaid e Tagounite, in Marocco, con una prova speciale lunga ben 447,95 km che era in corso.

La vittima stava cercando di fare del proprio meglio in una corsa massacrante dal punto di vista fisico, ma è stato protagonista di una brutta caduta quando si trovava a pochissime centinaia di metri dal traguardo che avrebbe decretato la fine della sua prova. Tanta la solidarietà dei suoi colleghi, che sono accorsi immediatamente sul luogo dell’incidente per verificare le sue condizioni, avvertendo gli organizzatori per richiamare i soccorsi.

Pochi minuti dopo sono arrivati ben due elicotteri con tanto di personale specializzato a bordo che ha fatto di tutto per cercare di salvargli la vita, ma per il pilota non c’è stato nulla da fare. Per Carreiras Neves si trattava della prima esperienza in questa gara, che è terminata tragicamente e che sancisce anche un tragico primato: si tratta della prima vittima dell’Africa Eco Race.

Neves era comunque un esperto del mondo delle moto ed aveva partecipato a tante gare di cross, e tra i suoi risultati migliori spicca la vittoria nel National Trophy for Veterans of Cross Country Rallies disputato in Portogallo nel 2019. In sella alla sua amata SWM, il portoghese stava inseguendo un bel risultato, ma purtroppo il destino ha deciso diversamente, portandolo via troppo presto.

La morte del rider è stata annunciata da Jean Louis Schlesser, che ha disputato anche due Gran Premi di F1 con la RAM nel 1983 in Francia e con la Williams in Italia nel 1988. L’ex pilota ha richiesto a tutti i partecipanti alla gara la massima prudenza per evitare di incorrere in nuove tragedie, dal momento che l’evento andrà avanti come previsto nonostante la dipartita di uno dei protagonisti.