Lancia, arriva un nuovo crossover: ecco come potrebbe essere

La Lancia punta a ritornare in voga sul mercato e per farlo potrebbe puntare su un nuovo crossover. Ecco la nuova Aurelia per il futuro.

Uno dei marchi italiani più prestigiosi che è ora caduto nelle retrovie dell’automotive è sicuramente la Lancia, che ha regalato agli appassionati delle pagine di storia in passato. Come dimenticare le vittorie nel mondiale rally della 037 o della Delta Integrale, vettura che è poi diventata anche un’icona nella versione stradale.

Tra i modelli più indimenticabili rientrano anche la Stratos griffata Alitalia e la Beta Montecarlo, delle vetture pazzesche che hanno reso grande questo marchio ed inorgoglito il nostro paese sui tracciati di tutto il mondo. Sul fronte delle vetture stradali, la produzione degli ultimi anni si è praticamente arrestata, concentrandosi quasi unicamente sulla Ypsilon, ma ora qualcosa potrebbe cambiare.

La Lancia, di proprietà di Stellantis, punta ad un serio riscatto, ed oggi vi parleremo della vettura che si promette di far ripartire questo costruttore in futuro. Il suo nome dovrebbe essere Aurelia Crossover, e va in quella direzione in cui sta andando tutto il mercato, ovvero quella delle vetture simili ai Suv. Persino la Ferrari, produttrice di supercar per eccellenza, si è dovuta adattare con la Purosangue, ed ora tocca anche agli altri.

Lancia, ecco la nuova Aurelia Crossover

La nuova Lancia Aurelia Crossover sarà la nuova ammiraglia del marchio di Torino, e le prime indiscrezioni parlano del fatto che verrà lanciata sul mercato a partire dal 2026. Anche il nome, per quello che ci è dato sapere, è ancora provvisorio, ed è probabile che venga cambiato nei prossimi anni prima dell’immissione sul mercato e dell’entrata in produzione.

La piattaforma di base sulla quale verrà realizzata sarà STLA Medium di Stellantis, e per chi si stesse facendo la fatidica domanda sull’alimentazione che utilizzerà, occorre sottolineare che sarà soltanto elettrica. Infatti, la volontà della holding multinazionale olandese è quella di elettrificare le gamme dei costruttori che ne fanno parte entro il 2027, e la nuova Aurelia uscirà proprio in corrispondenza di quella data.

Tra le buone notizie ci sono le prime informazioni che circolano attorno all’autonomia, che dovrebbe garantire ben 600 chilometri di marcia prima della ricarica. C’è anche da dire che qui all’uscita del modello mancano ben 4 anni, per cui la tecnologia potrebbe andare molto avanti da qui a quel periodo, che nasconde molte insidie ma anche sorprese che potrebbero rivelarsi positive.

La nuova Lancia di cui vi stiamo parlando potrebbe avere tanti dettagli in comune con la nuova Opel Manta, ed entrambe saranno realizzate a Melfi sulla stessa piattaforma. Ad incuriosire gli appassionati ci sono le parole del CEO della casa torinese, vale a dire Luca Napolitano, che ha parlato di una vettura rivoluzionaria, mai vista sul mercato e che segnerà una svolta per questo marchio.

La lunghezza si aggirerà intorno ai 4 metri e 60 centimetri, ma per ora non ci sono altre informazioni, se non legate ad un design che sarà ovviamente molto futuristico ed in grado di attrarre una clientela molto variegata. Anche il prezzo resta sconosciuto, ma state pur certi che nei prossimi mesi emergeranno delle novità importanti sotto tutti i fronti. Cliccate in basso per osservare le linee della futura Aurelia. Immagine in anteprima rilasciata sui social dal sito Club Alfa. Fateci sapere che cosa ne pensate del futuro crossover della casa di Torino.