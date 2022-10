Ford, svelata la nuova GT: è una meraviglia (VIDEO)

La Ford ha appena svelato un nuovo gioiello, vale a dire la GT LM targata 2022. Andiamo a scoprirla in tutti i suoi particolari.

Il mito della Ford GT è nato in un periodo molto lontano, precisamente negli anni Sessanta. La GT40 venne pensata per sfidare la Ferrari alla 24 ore di Le Mans, dopo il mancato accordo che il grande Enzo rifiutò di firmare con la casa statunitense, mandando su tutte le furie i grandi capi d’oltreoceano.

Dalla battaglia tra la casa dell’ovale blu e quella di Maranello è nato anche il film “Le Mans ’66“, capolavoro che è uscito nelle sale due anni fa, e che racconta la grande vittoria delle Ford che tagliarono il traguardo in parata. Dopo i tanti successi ottenuti, questa vettura andò in pensione, almeno sino agli anni Duemila.

Nel 2004 venne infatti presentata una versione moderna della GT, da cui derivò anche un’evoluzione da corsa, che gareggiò sia in Europa che in America. La penultima GT prodotta prima di quella di cui vi parleremo oggi, è stata la MkII, uscita nel 2016, e che ha segnato anche il ritorno alla 24 ore di Le Mans del marchio statunitense.

La GT vinse al debutto nella classe GTE PRO della maratona francese del 2016, gestita dal team di Chip Ganassi ed affidata a Joey Hand, Dirk Muller e Sébastien Bourdais. Si tratto di un successo inatteso e straordinario, che maturò proprio ai danni della Ferrari, che con la sua nuova 488 GTE del Risi Competizione uscì sconfitta, anche se poi riuscì a rifarsi con gli interessi negli anni successivi grazie all’AF Corse.

Le meravigliose GT americane hanno regalato spettacolo in pista, conducendo delle battaglie infernali contro Ferrari, BMW, Porsche, Aston Martin e Corvette, sia nel FIA WEC che nell’IMSA, il campionato dedicato a vetture sport e GT che si corre negli Stati Uniti, e che l’anno prossimo vedrà il debutto delle LMDh.

Tra le vittorie di questa Ford GT c’è anche la 24 ore di Daytona del 2017, ottenuta con lo stesso equipaggio che sbancò Le Mans qualche mese prima. Purtroppo, la casa di Detroit smise di investire in questo progetto dal 2019, dando l’addio alla maratona francese proprio nel giugno di quell’anno, quando vennero schierate quattro vetture che però vennero sonoramente sconfitte dalla Ferrari.

Si è trattato, comunque, di un periodo esaltante per le corse endurance e per la storia di questo marchio, che ora punta a far innamorare i fan con una nuova versione della GT. Nella giornata odierna andremo a parlarvi proprio del modello appena presentato, che però non dovrebbe gareggiare come fatto dalla sua progenitricie.

Ford, ecco l’ultima GT che omaggia Le Mans

La Ford ha svelato l’ultimo gioello della GT, dedicandola alla vittoria ottenuta nel 2016 alla 24 ore di Le Mans in classe GTE PRO. Si tratta dell’ultima versione di questo gioiello della casa dell’ovale blu, che è già destinato a far battere i cuori degli appassionati, ed anche solo a guardarla vengono i brividi.

La vettura è stata realizzata in appena 20 esemplari, con colorazione in argento laccato che poi si unisce con la parte bassa della carrozzeria, realizzata con una particolare fibra di carbonio che garantisce un risparmio notevole in termini di peso, e che è stata sfruttata anche per gran parte degli interni.

Il motore resta invariato rispetto alle precedenti versioni, ed è un 3.5 V6 che garantisce prestazioni eccezionali, sprigionando ben oltre 600 cavalli. I sedili sono colorati di rosso o blu per chi guida ed in ebano per il passeggero, facendovi sentire realmente al volante di una vettura da corsa, basata sull’esperienza fatta dalle gare automobilistiche.

“Realizzata con materiali, design e ingegneria innovativi, la Ford GT è diversa da qualsiasi altra supercar di serie“, ha affermato Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports. “Mentre chiudiamo questo capitolo della Ford GT stradale, la GT LM Edition ci ha dato la possibilità di iniettare ancora più cuore e anima da un’auto da corsa, rappresentando il tributo ideale alla nostra vittoria a Le Mans 2016“.

Insomma, se avete la possibilità economica adatta, non poteve farvi sfuggire un gioiello di questo livello. La casa statunitense ha deciso di dire addio alla GT nella maniera più esclusiva possibile, dedicandola alla vittoria alla 24 ore di Le Mans di sei anni fa, una delle gare più incredibili nella storia di questo marchio.

Dal video postato in basso, potrete godervi ogni angolo del gioiello americano, il quale catturerà la vostra attenzione a vista d’occhio. Il mondo delle supercar che conosciamo sta per cambiare, a causa dell’elettrico e delle nuove regole imposte dai governi, ma le emozioni che regalano gioielli del genere resteranno per sempre invariate.