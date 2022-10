Bagnaia, cosa combina ai box? Fan a bocca aperta (VIDEO)

Pecco Bagnaia sta vivendo una stagione memorabile e le sue prestazioni lo stanno portando a una rimonta d’oro e a una tranquillità unica.

Mai come quest’anno il mondiale di MotoGP è davvero intenso e ricco di novità, con Fabio Quartararo che sembrava un passo dal bis iridato, ma Pecco Bagnaia non ci vuole assolutamente stare e dunque il ragazzo italiano sta rimontando da campione, dimostrando anche estrema tranquillità nei box.

Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che lo sport italiano stia vivendo una grandissima un momento in questi ultimi anni, con la MotoGP che sembra essersi risollevata.

Nonostante sia definitivamente terminata la generazione di fenomeni formata dai tre campionissimi Valentino Rossi, Loris Capirossi e Max Biaggi, sembra essere venuta alla luce una nuova straordinaria serie di campioni.

Enea Bastianini è uno di quelli che potrà dimostrare il suo talento, senza poi dimenticare anche il fratellastro di Valentino Rossi, ovvero Luca Marini, ma in questo momento tutti gli occhi sono puntati su Pecco Bagnaia.

Il pilota della Ducati infatti si sta rivelando grandissimo protagonista di questo mondiale 2022, con il suo obiettivo che è quello di poter ottenere il tanto atteso iride.

Fino a qualche mese fa sembrava assolutamente un’impresa impossibile, infatti era troppo il vantaggio della Yamaha di Fabio Quartararo, ma alla fine con ben quattro vittorie consecutive, Bagnaia è riuscito a rimontare portandosi ora a soli due punti dal francese.

L’appuntamento a Phillip Island in Australia sta lasciando tutti quanti con il fiato sospeso, con la sensazione che si potrà assistere a un’ennesima gara di altissimo livello, il che non ci deve assolutamente sorprendere in questo splendido Mondiale.

La sensazione che tutto possa andare per il verso giusto per Bagnaia, facendo sempre i giusti scongiuri e sperando che questa frase estremamente ottimistica non porti male al nostro portacolori, lo dimostrano i due diversi atteggiamenti con il quale gli sfidanti al titolo si stanno preparando per questo rush finale.

Il campione del mondo in carica infatti ha deciso di togliersi completamente dai social network a tempo indeterminato, con Quartararo che infatti ha dichiarato di voler rimanere quanto il più isolato possibile per queste ultime settimane.

Di tutt’altro spirito invece è il nostro pecco Bagnaia, con il torinese che si dimostra assolutamente allegro e felice in questo periodo, tanto è vero che nei suoi canali Instagram si sta divertendo e non poco.

Di recente infatti ha deciso di esibirsi in un gioco che viene chiamato “Bottle flip” ovvero far girare completamente una bottiglia d’acqua e fare sì che questa cada rimanendo completamente dritta.

Bagnaia e la bottle flip sulla Ducati: risate nel box

È davvero molto piacevole vedere una Bagnaia estremamente rilassato poco prima di uno dei weekend più importanti del Mondiale, solamente una delle ultime tre finali che attendono Pecco.

Essere rilassato e sereno in vista di un appuntamento così importante dimostra assolutamente come il piemontese abbia svolto perfettamente i compiti a casa, dunque conosca perfettamente come si può vincere sulla Yamaha di Quartararo.

Il fatto di essere sereno all’interno dei social network però non vuol dire assolutamente che le cose sicuramente andranno bene anche in pista, o quantomeno non bisogna escludere il fatto che anche la strategia del francese possa essere corretta.

Bisogna però tenere assolutamente in considerazione come i due piloti arrivino a questo finale di mondiale con uno stato d’animo completamente opposta, a prescindere da come si comportano nei social network.

Quartararo infatti era convinto nel mese di luglio di avere già praticamente archiviato il suo secondo titolo mondiale, quella che agli occhi di tutti era vista assolutamente come una splendida impresa, dato che in pochi valutavano la Yamaha come una motocicletta in grado di poter lottare per il massimo titolo.

Bagnaia dal canto suo invece ha vissuto una prima fase di mondiale davvero complicata, con le critiche nei suoi confronti che di sicuro non sono mancate, soprattutto perché la Ducati è sempre stata considerata la moto migliore.

Tante vittorie consecutive, una concentrazione è finalmente tornata ai massimi livelli e una rimonta che è davvero a un passo dall’essere completato.

Questo dunque è il vero segreto di Pecco Bagnaia, un ragazzo che in questo momento ha dimostrato ancora una volta di non cedere mai e soprattutto di poter provare la grandissima impresa.

Ogni tifosi italiano chiaramente spera ville buon esito della rimonta, con il successo che sarebbe davvero leggendario, perché Bagnaia potrebbe realizzare due grandissimi traguardi.

Prima di tutto un italiano non vince un Mondiale di MotoGP dal 2009, anno in cui venne conquistato da Valentino Rossi, mentre per la Ducati c’è stata un’unica volta assoluta, ovvero il 2007 con Casey Stoner.

Riuscire dunque ad annullare queste due maledizioni sarebbe assolutamente un successo clamoroso, perché è sempre stato il sogno di ogni tifoso delle due ruote italiano poter vedere una moto italiana guidata da un italiano salire sul tetto del mondo.