Ansia e terrore in Superbike, frasi che sconvolgono i fan

La Superbike è un mondo unico che però porta con sé anche una serie di problemi collaterali, con gli incidenti che sono parte delle gare.

Non mancano di certo i problemi nella Superbike 2022, con il Mondiale che ormai è stato portato a casa da Gabriele Giannini, ma nell’ultima gara a Imola, in occasione del National Trophy 1000, sono state ben altre le situazioni che hanno fatto discutere, con la paura che è stata parte integrante della gara.

La crescita della Superbike in queste ultime annate è stata evidente, con la volontà di poter provare a lottare con la MotoGp che ha spinto sempre più piloti a mostrare le loro immense doti in questa categoria.

Il legame tra i due campionati però non è poi così lontano, infatti un talento come quello di Luca Salvadori è stato in grado di poter essere portato avanti in entrambe le categorie, anche se di certo non disdegna nemmeno di essere una celebrità sui social.

Sono in molti infatti ormai che lo definiscono a tutti gli effetti come un pilota youtuber, dato che sono davvero molto apprezzati i suoi video nei quali cerca di spiegare le varie dinamiche delle corse, dando modo anche ai profani di capire i vari dettagli.

Insomma un ragazzo che sicuramente ha portato con sé non solo grandi abilità in pista, ma allo stesso tempo anche una splendida capacità comunicativa che dunque lo ha reso uno dei più noti sui social.

Il suo profilo di Instagram dunque sta ricevendo sempre di più grandi apprezzamenti, per questo motivo nell’ultimo periodo ha fatto davvero preoccupare la sua terrificante caduta al National Trophy 1000, gara che lo stava vedendo grande protagonista.

L’incidente è stato a dir poco spettacolare, con la paura che ha percorso la schiena di tutti i presenti e di tutti coloro che stavano assistendo alla gara da casa, ma per fortuna il tutto si è limitato a diversi lividi.

Il pilota italiano ha aperto anche nel suo canale l’opportunità di fargli delle domande in modo completamente anonimo e un suo follower gli ha domandato qual era stato il suo pensiero subito dopo l’incidente e la risposta è stata eloquente.

“Mentre sei a gattoni e sputi sangue, speri che sia solo una botta. Quando poi, di lì a poco, capisci che nel bene e nel male te la sei cavata, tiri un bel sospiro di sollievo.”

Paura in Superbike per Salvadori: nulla di rotto in ospedale

Alla fine si può dire che nella sfortuna è andata bene a Luca Salvadori, con il pilota che dunque è stato in grado di riprendersi in breve tempo e soprattutto non ha avuto danni ben peggiori del previsto.

Lui stesso infatti in un primo momento era convinto di avere un versamento polmonare, situazione che avrebbe portato così a una serie di problemi collaterali che, in caso di complicazioni, avrebbe causato danni irreparabili.

Per fortuna però si è trattato però solamente di un brutto incidente, con il ginocchio che è stato aperto in modo da poter scorgere a occhio nudo anche i tendini, senza poi dimenticare il dolore all’anca, ma in pochi giorni sarà come nuovo.

La gara di Imola non ha certamente portato bene ai vari piloti che si sono visti bloccare per ben tre volte, con l’ultima bandiera rossa che ha portato la Federazione ad annullare definitivamente la corsa.

In questo modo dunque è la Pistard Racing BMW di Gabriele Giannini a trionfare in un Mondiale che in questa stagione è stato sicuramente molto combattuto, con un finale che purtroppo ha visto troppi incidenti, ma l’importante è che non accadano fatti tragici come quelli di Portimao, con la morte di Victor Steeman.