Valentino Rossi, l’ammissione sulla figlia: tifosi tutti entusiasti

L’ex centauro della MotoGP, Valentino Rossi, ha voluto accanto a sé tutta la famiglia in occasione dell’ultima tappa del campionato Fanatec GT.

I fan di Valentino Rossi sono ancora in lutto per l’addio alla MotoGP. Il Dottore ha fatto la storia del motociclismo, tuttavia ha scelto di abbracciare nel 2022 una nuova sfida nel Motorsport. L’ultimo anno ad altissimi livelli del centauro di Tavullia in top class è stato il 2018 dove concluse in terza posizione. L’anno successivo VR46 aveva cominciato con due secondi posti nelle prime tre gare, ma Marc Marquez era risultato troppo forte. In quella annata il Cabroncito vinse, praticamente, sempre, lasciando solo le briciole agli avversari.

Valentino Rossi ha confessato che se non vi fosse stato il Covid-19, probabilmente, avrebbe mollato al termine del 2020. Si trattò dell’ultimo anno del #46 nel team ufficiale Yamaha, dopodiché la casa di Iwata puntò le sue fiches con sapienza sull’astro nascente Quartararo. Il francese riuscì a vincere il titolo al suo primo anno, sostituendo egregiamente il Dottore. Un trionfo clamoroso per El Diablo, ma anche un passo indietro, l’ultimo della sua lunga carriera, per il Dottore. Il 2021, infatti, ha rappresentato l’anno di maggiore sofferenza per il nove volte iridato, non riuscendo mai a lottare per il podio in sella alla M1 del team Petronas. A quel punto, con grande lucidità, l’italiano ha scelto di fare un passo indietro e ritirarsi dalla MotoGP. Considerate le performance della Yamaha in questa stagione è stata una decisione molto saggia. Splendida notizia per Valentino Rossi: i suoi fan sono in estasi.

Valentino, però, avrebbe anche potuto scegliere di continuare in sella ad una Ducati Desmosedici del suo team in MotoGP, Nel 2022, infatti, il VR46 ha debuttato nella classe regina. Il centauro ha preferito, però, farsi da parte per focalizzarsi sulla nuova avventura nel campionato GT, lasciando spazio a Bezzecchi e Marini, fratello minore dell’ex Yamaha. Forse su questa fantastica Ducati, qualche altra soddisfazione il centauro avrebbe potuto togliersela, tuttavia ha puntato sui giovani e su un nuovo ruolo. L’Academy ha già portato in alto grandi talenti. Gli esempi più importanti sono stati Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Entrambi vice campioni del mondo, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021. In questa annata il torinese della squadra corse ufficiale Ducati sta addirittura lottando per la corona iridata, trovandosi a soli 2 punti da Fabio Quartararo. Valentino Rossi veniva aiutato in MotoGP? La sua stoccata è da applausi.

Nonostante la grande sfida al vertice, il Paddock sente la mancanza di una figura carismatica come Valentino Rossi. La marea gialla non ha più invaso le tribune, nel 2022, ritrovandosi smarrita. In molti stentano ancora a realizzare che dopo un quarto di secolo il loro idolo ha scelto di intraprendere altre strade. La MotoGP ha avuto un calo di ascolti notevole che ha spinto i vertici a puntare con decisione sul lancio delle Sprint Race. Nella prossima stagione lo spettacolo raddoppierà con una sfida al sabato e il classico GP la domenica. Il campione di Tavullia ha sempre attirato curiosità ed interesse, anche nelle categorie minori. La sua personalità è sempre stata in grado di generare rivalità che hanno accresciuto la fama della MotoGP. Oggi la top class è rimasta orfana di uno dei suoi campioni leggendari, ma il lascito di Valentino è enorme. In questo weekend i tifosi del Dottore si sono consolati con una piacevole sorpresa.

Valentino Rossi, Giulietta nei box

Valentino Rossi è stato protagonista a Barcellona dell’ultimo appuntamento stagionale del campionato Fanatec GT. Il #46 ha deciso di proseguire la sua avventura nel Motorsport a bordo dell’Audi R8 LMS del W Racing Team, squadra supportata da Audi Sport e campione del GT World Challenge Europe. In equipaggio due ottimi piloti come Frédéric Vervisch e Nico Müller, tuttavia i risultati non sono sempre stati all’altezza del team tedesco. L’esperienza al Dottore, di certo, non è mai mancata, considerate i precedenti su vetture Rally e addirittura al volante di monoposto di F1. Proprio in un Rally di Monza il campione ha conosciuto la sua attuale compagna, Francesca Sofia Novello.

Tra i due è subito scatta la scintilla e hanno scelto di coronare il loro amore con la nascita di Giulietta. La figlioletta del nove volte campione del mondo ha addirittura partecipato all’ultima domenica in pista, ben stretta alla mamma nei box. Valentino Rossi ha concluso la stagione con un bel sesto posto, trovando un bel ritmo sul tracciato catalano. L’ex pilota di Tavullia ha iniziato con un 17° posto nella 3 ore di Imola, per poi andare a punti già nel terzo round del campionato, gara-2 a Brands Hatch, dove ha difeso l’ottava posizione. Le immagini con la figlia Giulietta sono, davvero, fantastiche. Il commento di Francesca Sofia Novello su Instagram è stato: “La vita che sognavo #Grateful #MammaBabboGiulietta”.

