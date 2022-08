Splendida notizia per Valentino Rossi: i suoi fan sono in estasi

Un tifoso di Valentino Rossi avrà l’occasione di possedere un vero e proprio cimelio del Dottore. Una chance unica per chi ama il pilota di Tavullia.

Un fan del nove volte campione del mondo italiano potrà consolarsi con un bella sorpresa. In tanti sono ancora attoniti per l’addio di Valentino Rossi dalla MotoGP. Il tracollo negli ascolti è una diretta conseguenza di una perdita speciale per la classe regina. L’addio del Dottore, prima o poi, sarebbe dovuto arrivare, ma è indubbio che la sua assenza ha allontanato tantissimi spettatori. Al di là del tifo, il campione di Tavullia scatenava sempre curiosità ed interesse, anche nei weekend no. Il suo carattere è sempre stato in grado di attirare un pubblico variegato.

Per un quarto di secolo VR46 è stato un simbolo del motociclismo. L’unico in grado di vincere in 125, 250, 500 e MotoGP. Un campione senza tempo che aveva svecchiato un mondo molto ingessato. Nel corso della sua carriera le sfide con centauri come Max Biaggi, Sete Gibernau, Casey Stoner, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno infiammato le tribune. L’ondata di tifo “gialla” ha sempre avuto un peso anche in merito alla vendita dei tagliandi. Amato per il suo carattere irriverente, il Dottore era il faro per la MotoGP. La contemporanea assenza del funambolo della Honda, Marc Marquez, ha segnato ancor di più la top class. La crisi di ascolti è evidente e in molti non hanno trovato entusiasmante la lotta al vertice di questa annata.

A Valencia, lo scorso 14 novembre, il pilota della Yamaha ha concluso al decimo posto, festeggiando davanti ad una marea di tifosi. Nel 2022 Valentino Rossi ha osservato, da spettatore interessato, la sfida del suo team VR46 in MotoGP. Marco Bezzecchi e Luca Marini hanno fatto emozionare il Dottore in diversi appuntamenti, in sella alle Ducati Desmosedici. Il nove volte campione del mondo ora è impegnato anche nel campionato Fanatec GT a bordo dell’Audi R8 LMS del W Racing Team, formazione supportata da Audi Sport. Da gennaio 2022 il pesarese prende parte sia nell’Endurance sia nello Sprint, in equipaggio con Frédéric Vervisch e Nico Müller. Dove vive ora Valentino Rossi? Ecco il suo nido sicuro (FOTO).

In vendita lo scooter di Valentino Rossi

Uno dei suoi mezzi preferiti è ora all’asta. Il ricavato della vendita sarà devoluto all’Istituto “Medea La Nostra Famiglia”. Polo di Bovisio Parini a favore di un progetto di ricerca sullo Spettro Autistico della prima età guidato dal Prof. Massimo Molteni. Lo scooter venne adottato dal Team Yamaha come mezzo di trasferimento all’interno del Paddock della MotoGP durante le stagioni 2008 e 2009. Si tratta di uno scooter con motore monocilindrico, quattro tempi, tre valvole, raffreddamento a liquido, trasmissione automatica a variatore. La cilindrata è di 49 cc. La potenza Massima è di 3 CV (2 kW) a 6000 giri/min. La coppia massima è di 3 Nm a 5500 giri. Il peso a secco è si appena 87 kg. La capacità del serbatoio di 4,5 L. Conoscete la Ferrari di Valentino Rossi? Ecco quale modello speciale possiede The Doctor.

Il motorino venne assegnato ad alcuni membri speciali della squadra, tra cui il Dottore e anche al fotografo ufficiale del Team Gigi Soldano. Esistono due versioni speciali con grafiche personalizzate dall’ex centauro della Yamaha. Una di queste verrà battuto all’asta. Dalla targa a libretto di circolazione, tutto è assolutamente regolare e fedele all’originale. Lo scooter non ha ricevuto modifiche ed è sempre stato assicurato. Naturalmente è funzionante e ha sempre e solo percorso vie di servizio di tutte le gare europee della MotoGP e non ha mai circolato fuori dai circuiti. Lo slogan presente sul sito ufficiale della vendita (sulla piattaforma LiveAuctioneers) recita: “Aiutiamo i ragazzi con autismo ad alto funzionamento a migliorare le loro competenze sociali, perché possano esplorare il mondo”.

Il progetto prevede, infatti, un programma terapeutico di gruppo altamente specialistico per promuovere le competenze sociali nei bambini e pre-adolescenti con autismo. “La finalità è quella di far fare esperienze in gruppo dove imparare a leggere meglio le situazioni sociali e a trovare possibili soluzioni di adattamento, anche utilizzando specifici tools o applicativi da sperimentare nelle attività di gruppo, così da imparare a gestirsi meglio, apprendere nuove strategie e competenze finalizzate alla più ampia inclusione sociale possibile”, afferma l’annuncio. I fan di Valentino Rossi, ovviamente, sono molto entusiasti dell’iniziativa e hanno già presentato diverse offerte. Lo scooter, al momento, ha raggiunto i 7.000 euro. Una cifra consistente per un mezzo del genere, ma che racchiude un duplice significato molto importante. Non solo si possono aiutare bambini in difficoltà, ma anche mettere le mani su un mezzo che un domani potrebbe valere cifre ben più elevate.