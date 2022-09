Miller, vittoria da sogno in Giappone: ecco il segreto del successo

Jack Miller ha vinto dominando il Gran Premio del Giappone, salendo in cattedra sin dai primi giri. Ecco le sue parole a fine gara.

Il Gran Premio del Giappone ha regalato a Jack Miller la quarta vittoria della sua carriera in MotoGP, chiudendo un digiuno che durava da un anno e mezzo, precisamente dal GP di Francia della passata stagione. L’australiano è stato a dir poco perfetto nel gestire tutto alla perfezione, guadagnando la seconda posizione dopo poche curve.

Jack si è poi messo nella scia della Ducati Pramac di Jorge Martin, liberandosene senza troppi problemi. In seguito, il futuro alfiere della KTM non ha avuto rivali, staccando tutti di diversi secondi e girando su un passo gara insostenibile. La Desmosedici, anche oggi, è stata eccezionale, ma davanti a tutti c’era colui che non ti aspetti, mentre Pecco Bagnaia arrancava nelle retrovie.

Per la Ducati è una giornata dai due volti, visto che Miller è stato assolutamente perfetto ed ha portato a casa l’ennesima vittoria stagionale per la casa di Borgo Panigale, mentre il suo compagno di squadra ha commesso un errore sanguinoso. Fabio Quartararo ha approfittato del ritiro del rivale per tornare a +18 a quattro gare dalla fine, un bel jolly per il campione del mondo che non guadagnava punti da tre mesi, dal GP dI Germania.

Motegi ci ha detto che in MotoGP è ormai fondamentale scattare davanti al gruppo, perché una qualifica difficile può davvero rovinare tutte le velleità di ottenere un buon risultato. “El Diablo” partiva nono e non ha fatto meglio dell’ottavo posto, mentre Bagnaia era arrivato alle sue spalle, ma nonostante la superiorità della Ducati non ha trovato lo spazio per infilarsi.

In Thailandia, e su questo non ci sono dubbi, per Pecco sarà fondamentale rialzarsi subito, e la presenza del compagno di squadra potrebbe essere fondamentale in questo. Un Jack così in forma può diventare determinante, anche se è chiaro che Bagnaia dovrà rialzarsi soprattutto da solo. La Ducati ha dimostrato, una volta in più, la sua forza, con l’ennesima doppietta stagionale arrivata proprio in Giappone. La stagioni è entrata nella fase decisiva, e non sono più ammessi errori.

Miller, ecco il suo commento dopo la vittoria in Giappone

Appena sceso dalla moto, Jack Miller ha commentato il suo successo: “Ogni tanto resto stupito dalla mia velocità, mi sono sentito benissimo sin dalle prove libere e sono molto felice di essere tornato a questi livelli. Mi rende contento anche il fatto di aver regalato questa prestazione ai tifosi giapponesi, i quali sono stati incredibili anche sotto la pioggia delle qualifiche del sabato, non ci hanno mai abbandonati“.

Miller ha aggiunto: “Questo è uno dei pubblici migliori che ho mai visto. Grazie anche alla squadra, il lavoro fatto è stato incredibile, ora arriveranno gare molto importanti, ma anche il mio matrimonio, devo solo dire grazie alla vita ed alle fortune che sto avendo. Oggi tutto è andato alla perfezione“.

In seguito, Jack ha commentato la sua vittoria ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “La gara più bella della mia carriera in top class? Si, decisamene si, credo in assoluto la mia prestazione migliore in tutta la carriera. Non ho fatto errori, sono riuscito a guidare come volevo, è stata una gara perfetta per me. Quando sei in avanti, i problemi potrebbero colpire il lato mentale, portandoti a sbagliare. Invece, i giri sono passati molto velocemente, non ci sono stati problemi e mi sentivo davvero in simbiosi con la moto“.

“Tutto il fine settimana è stato positivo, sin dal primo momento, la moto ha funzionato benissimo e sapevamo dove lavorare. Le qualifiche mi hanno deluso perché sul bagnato sono sempre più veloce di solito, ma sapevo che in gara avrei potuto fare un buon lavoro. Mi sono portato davanti in fretta e da quel momento tutto è andato bene“.

“Non ho pensato troppo ai tempi sul giro, l’obiettivo era di restare sul 45 e sapevo che andavo forte, perché le sensazioni in sella erano davvero eccezionali. Mi sono concentrato sul fatto di non sbagliare e di far durare la corsa il meno possibile, per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile. Ringrazio tutti e forza Ducati“.

Bellissime le parole dell’australiano, che è davvero carico per il finale di stagione. L’australiano, come ben sappiamo, è ormai al canto del cigno con la casa di Borgo Panigale, che lo rimpiazzerà con Enea Bastianini il prossimo anno. Jack, invece, passerà alla KTM, e c’è da dire che un rider così potrebbe far comodo a chiunque in queste giornate.