Renault, in arrivo la nuova Twingo? Prime anticipazioni (VIDEO)

Arrivano i primi render sulla quarta generazione della Renault Twingo, attesa per i prossimi mesi. Ecco come potrebbe essere l’auto.

La Renault ha presentato la prima versione della Twingo, vettura di Segmento A, a partire dal 1993. Sin dai primi tempi in cui venne immessa sul mercato, è stata fautrice di ottimi risultati per la casa francese, ed effettivamente la sua produzione prosegue ancora oggi, con tante novità sul piatto per il prossimo futuro.

La Twingo andò a sostituire, al momento del lancio, la celebre Renault 4, con la prima serie che venne lanciata nel 1993, con produzione terminata soltanto nel 2007. Si trattava di una monovolume decisamente atipica, dal momento che le sue dimensioni molto ridotte la facevano somigliare e non poco ad una comoda utilitaria, ideale per districarsi nel traffico cittadino.

Le sue avversario erano vetture come la Fiat 500 o la Peugeot 106, ma la Twingo assunse delle caratteristiche molto più sportive. Nel 1998 venne infatti introdotto un propulsore più spinto, in grado di farle raggiungere anche delle buone prestazioni, sempre pensando al fatto che si trattava di una vettura che non puntava di certo a record di velocità.

La seconda serie vide la luce nel 2007, con la produzione che è proseguita sino al 2014. Si trattava di una berlina a due volumi, e venne abbandonato il concetto di monovolume. La versione sportiva presentata sulla prima versione venne ulteriormente migliorata, con la nascita della Twingo RS, vale a dire una vettura molto più spinta dal punto di vista delle performance.

La terza serie è attualmente l’ultima che è stata prodotta dalla casa transalpina, e venne immessa sul mercato a partire dal 2014. Ci fu una vera e propria rivoluzione su questo modello, che tornò a puntare sia su un motore che su una trazione posteriore, con due porte aggiunte sul posteriore ed una carrozzeria che rimase bi-volume, esattamente come la precedente.

Nel 2019, la terza serie ha visto un restyling caratterizzato da una diversa impostazione dei fari, sia all’anteriore che al posteriore. Ad otto anni dall’immissione sul mercato della terza serie, c’è chi immagina l’imminente uscita della quarta, che potrebbe essere la prima Twingo ibrida o elettrica.

Renault, prime anticipazioni sulla nuova Twingo

Lo scorso anno, l’amministratore delegato della Renault, vale a dire il nostro Luca De Meo, aveva annunciato l’addio alla Twingo ed al Segmento A, a causa di standard troppo restrittivi: “Abbandoneremo questo Segmento per via delle decisione dell’Europa sulle motorizzazioni endotermiche. Le piccole auto a combustione spariranno presto, per cui non abbiamo avuto scelta“.

Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, la Twingo potrebbe avere una quarta serie invece di sparire del tutto, cosa che invece, con ogni probabilità, accadrà alla Volkswagen Golf, almeno per quello che riguarda la motorizzazione a combustione. Il mondo dell’auto sta subendo una vera e propria rivoluzione, con l’elettrico pronto a prendersi la scena nonostante la stizza degli automobilisti che non sono di certo favorevoli a tale scelta.

Il canale YouTube “Manhoub 1“, ha pubblicato un video in cui sono state immaginate le forme di una nuova Renault Twingo, che potrebbe essere lanciata tra il 2023 ed il 2024. Come detto in precedenza, ci sarà senza dubbio la versione totalmente elettrificata, affiancata anche da motori ibridi, mentre il 100% termico non sarà presente almeno di clamorosi ribaltoni. Le forme che potrete vedere nel video postato in basso sono davvero futuristiche, un netto passo in avanti rispetto alla terza serie ed al suo restyling.

C’è da dire che dal marchio francese, almeno per ora, non vi è alcuna conferma in merito alla produzione di questo veicolo, che ha ottenuto dei grandi successi in termini di vendite negli ultimi anni. Nei prossimi mesi si avranno novità importanti, ma per il momento godetevi le immagini in basso e fatevi un’idea sul potenziale di questa nuova vettura.