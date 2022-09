Follia in Autostrada: una Ferrari F12 si schianta contro un muro (VIDEO)

Le idiozie sono all’ordine del giorno sulle Autostrade, e stavolta una Ferrari F12 ne è uscita distrutta. Ecco le immagine del botto.

Quando ci si mette al volante, si dovrebbero conoscere tutti i rischi che comporta la guida di un veicolo. Le supercar come le Ferrari, le Lamborghini, le McLaren o similari, sono ovviamente i modelli più pericolosi, avendo delle prestazioni straordinarie che le rendono ben diverse dalle auto comuni. Se avete a disposizione le risorse economiche per potervele permettere, sappiate che esistono dei corsi di guida sicura per imparare a gestirle.

Presso Maranello, è possibile salire al volante delle Rosse più belle che esistano, ma è chiaro che il tutto vada affrontato con estrema tranquillità, sotto lo sguardo attento di un istruttore. Qualche anno fa capitò un incredibile incidente, che vide una California distrutta nel frontale dopo l’impatto con il muretto.

Anche diversi calciatori, Cristiano Ronaldo su tutti, hanno avuto brutte esperienze al volante delle loro supercar, causando gravi danni e soprattutto mettendo a repentaglio la loro vita e quella degli altri. Uno dei luoghi più pericolosi, anche se, sulla carta, non dovrebbero esserlo, sono le Autostrade, dove i più temerari ed incoscienti spingono al massimo i loro missili per provare il brivido della velocità.

Qualche mese fa abbiamo assistito alle terribili immagini dell’incidente di un’Audi R8 sul Grande Raccordo Anulare, nel quale il conducente si è fatto filmare mentre procedeva ad oltre 300 km/h, sino allo schianto che gli è costato la vita. A volte, certe cose sono davvero inspiegabili, ed in Autostrada se ne vedono di cotte e di crude, come vedremo in seguito con un incidente che ha coinvolto una Ferrari.

Ciò che si sente più spesso in merito a questa tipologia di strade sono le inversioni a U, a volte fatte persino dai camion, nei punti in cui le due autostrade possono incrociarsi. I rischi che comportano simili manovre sono davvero enormi, e qualche volta c’è il rischio che possa finire davvero male.

Ferrari, terribile schianto in Austrada per la F12berlinetta

Nel 2012 la Ferrari presentò la splendida F12berlinetta, prodotta sino al 2017. Fu l’erede della 599 GTB Fiorano, e venne in seguito rimpiazzata dalla 812 Superfast. Parliamo di una delle categorie più esclusive della automobili prodotte a Maranello, e quella di cui vi parleremo oggi è un’auto dalle prestazioni folli.

Il motore è un V12 locato in posizione centrale, con trazione posteriore e che può scatenare una potenza di 720 cavalli. La velocità massima è fissata a 340 km/h, con cambio a sette marce derivato dai modelli di F1. Ne esistono diverse varianti, come la F12tdf, la F12 TRS, la SP America, la SF60 America, la F12berlinetta SG50 Edition e la Touring Berlinetta Lusso.

Si tratta di varianti eccezionali, ma la versione coinvolta in ciò di cui vi stiamo parlando è quella originale. Preparatevi perché le immagini sono piuttosto forti, considerando che si tratta di una Ferrari che viene distrutta contro un muro. Sul canale YouTube “Fuori di Testa“, è apparso un video in cui una F12berlinetta approccia ad una sfida contro un’altra auto, ed il risultato è davvero devastante.

Il tutto è avvenuto su un’Autostrada di un paese non specificato, ma come si può vedere dai cartelli stradali ad inizio delle riprese, si capisce che stiamo parlando di uno stato arabo, con ogni probabilità degli Emirati Arabi Uniti. La vettura da cui viene ripresa la scena, posizionata sulla corsia di sorpasso, scavalca la Rossa, il cui proprietario non gradisce la manovra, decidendo di accelerare improvvisamente senza pensarci troppo.

Vista l’altissima velocità, il conducente non si avvede della presenza di un’altra auto più lenta davanti a sé, e per evitare l’impatto scarta improvvisamente verso destra, schiantandosi contro il muro. Dalle immagini non è chiara l’entità dei danni, ma c’è da scommettere che la parte anteriore sia andata completamente in pezzi. Ecco il video del terribile impatto avvenuto qualche tempo fa.