Pernat, che stoccata a Marquez: il manager è durissimo con lui

Carlo Pernat ha speso elogi per Enea Bastianini, allo stesso tempo però ha parlato anche di Marquez e del suo imminente ritorno in MotoGP.

Carlo Pernat è un abile manager e nel corso della sua carriera ha curato gli interessi di tanti piloti importanti. In MotoGP ha Enea Bastianini come suo assistito e si tratta certamente di uno dei nomi più interessanti della griglia.

Il riminese nel 2023 correrà per il team ufficiale Ducati, avendo vinto il duello con Jorge Martin. Quest’ultimo sembrava il grande favorito, ma i risultati del campionato 2022 hanno spinto i vertici di Borgo Panigale a fare un’altra scelta. Il Bestia affiancherà Francesco Bagnaia e dovrà giocarsi al meglio la chance.

Pernat aveva ammesso che anche il passaggio nel team Pramac sarebbe stato visto positivamente, visto che il trattamento tecnico ed economico sarebbe stato il medesimo. Chiaramente, approdare in una struttura factory è una soddisfazione maggiore e il rider romagnolo dovrà dare tutto per tenersi il posto.

MotoGP, Carlo Pernat elogia Bastianini: “paragone” con Stoner

Pernat in un’intervista a MowMag è tornato a parlare della gara di Misano Adriatico, dove Bastianini è arrivato dietro a Bagnaia per 34 millesimi e qualcuno ritiene che non abbia davvero provato a battere Pecco: “Ci ha provato, voleva vincere, ma non ci è riuscito. È stata una bella gara. Il duello può aver riacceso l’attenzione anche di chi, dopo il ritiro di Valentino Rossi, non si era più interessato alla MotoGP. Più più preciso e pulito Bagnaia, più istintivo e funambolico Bastianini”.

Il noto manager vede positivamente la rivalità tra i due piloti italiani, che finora non hanno avuto scaramucce particolari. A proposito del suo assistito, ha aggiunto: “Il suo idolo è Casey Stoner e non ho problemi a dire che in alcune cose me lo ricorda un po’. Casey è stato il più forte di sempre, non dico che Enea è come lui, ma è quasi come Stoner per alcune caratteristiche”.

Pernat ha anche commentato le parole di Claudio Domenicali, che aveva giudicato un po’ eccessiva la manovra di Bastianini all’ultima curva della gara MotoGP a Misano: “Ha fatto esternazioni a caldo, poteva evitarle, ma ci stanno. Dalle immagini si è visto che Enea aveva ragione, c’era almeno un metro e mezzo tra la sua moto e quella di Bagnaia e dunque non ha rischiato di prenderlo”.

Il pilota stesso ha ammesso che poi Ducati si è scusata con lui. Pure Gigi Dall’Igna aveva espresso dei dubbi su tale manovra, però poi è stato dimostrato che il Bestia non ha davvero preso un rischio. “Caso” rientrato e adesso concentrazione per il Gran Premio di Aragon che si disputerà in questo fine settimana.

Pernat sul ritorno di Marquez ad Aragon

In questo fine settimana la MotoGP tornerà in azione ad Aragon e rivedremo anche Marc Marquez, che ha corso per l’ultima volta al Mugello. Ha recuperato dall’operazione all’omero destro e ha avuto l’ok per tornare in gara, anche se non è al 100% della condizione fisica.

Pernat ha detto la sua opinione anche sul rientro del pilota del team Repsol Honda: “Se va ad Aragon e corre fa una cazzata. Non è pronto. Nel test di Misano è andato forte e ha girato molto, ma io aspetterei l’Australia. Tornando sarà sicuramente arbitro del mondiale, ma non più di quanto lo saranno tutti quei piloti che solitamente battagliano per le prime posizioni”.