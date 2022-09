Marc Marquez, adesso è ufficiale: il comunicato della Honda

La Honda ha emesso un comunicato ufficiale riguardante il ritorno di Marc Marquez in MotoGP: la notizia che tutti aspettavano da giorni.

Dopo l’ok dei medici per risalire in moto, i giri fatti in sella alla Honda CBR600 e il test MotoGP a Misano Adriatico c’era curiosità di sapere quando Marc Marquez sarebbe tornato in gara. Finalmente è arrivato l’annuncio.

Poco fa la Honda ha diramato un comunicato ufficiale nel quale è stato spiegato che il pilota tornerà in azione dal Gran Premio di Aragon previsto per questo fine settimana. 110 giorni dopo l’ultima gara disputata in Italia al Mugello, l’otto volte campione del mondo è pronto per tornare a sfidare i colleghi.

Nella nota si legge anche che “l’obiettivo del fine settimana sarà continuare a migliorare la forma fisica della bici di Marquez e valutare le sue prestazioni durante l’intensità di un weekend e di una gara del Gran Premio”.

MotoGP, Marc Marquez pronto al ritorno ad Aragon

Il fenomeno di Cervera è entusiasta di questo rientro in MotoGP: “Dopo aver parlato con i dottori e il team, abbiamo deciso che la cosa migliore per il mio recupero è continuare a stare in moto e accumulare chilometri. Poterlo fare ad Aragon davanti ai tifosi non ha prezzo, il loro supporto mi aiuterà. Non vedo l’ora che sia venerdì per essere sulla moto e dare gas”.

C’era qualche dubbio sul fatto che Marquez decidesse di tornare a correre già ad Aragon, ma evidentemente il suo braccio destro ha risposto bene sia nel test di Misano Adriatico sia negli allenamenti successivi. Probabilmente sarà un po’ “arrugginito” al suo suo ritorno in gara, però per la Honda è molto importante averlo a disposizione.

Le sue indicazioni sono fondamentali per lo sviluppo ella RC213V, moto che nel 2022 si è rivelata poco competitiva. Nonostante l’impegno della casa di Tokio per rivoluzionarla rispetto al 2021 e renderla più facile da guidare, il progetto è stato fallimentare. In vista della prossima stagione è necessaria una svolta decisa. Non solo tecnica. Infatti, Marc ha chiesto anche dei cambiamenti interni al team: una organizzazione più efficiente affinchè il flusso delle informazioni sia ottimale.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Da capire se Marquez c’entri qualcosa con la decisione della Honda, ancora da ufficializzare, di non confermare Takeo Yokoyama nel ruolo di direttore tecnico. Sicuramente in HRC qualcosa andrà cambiato per fare dei passi avanti in MotoGP. Inevitabile che alcune figure che occupano incarichi importanti possano essere sostituite.