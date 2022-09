Verstappen, pole mancata per un soffio: Max ha un piano per vincere

Max Verstappen è stato beffato da Charles Leclerc nelle qualifiche di Monza. Il campione del mondo pagherà anche 5 posizioni di penalità.

Le qualifiche del Gran Premio d’Italia hanno regalato uno spettacolo straordinario, con la Ferrari di Charles Leclerc che si è presa la pole position meno attesa di tutta la stagione. Il monegasco ha girato in 1’20”161 con un set di gomme Soft, battendo la Red Bull di Max Verstappen per appena 145 millesimi.

C’è da dire che la Rossa oggi è stata superiore, ma Super Max domani retrocederà in maniera relativa. Infatti, le 5 posizioni di penalità si trasformeranno in sole due piazzole perse, considerando che Carlos Sainz, Sergio Perez e Lewis Hamilton verranno a loro volta retrocessi.

Dunque, Verstappen si schiererà in quarta posizione, dietro alla Mercedes di George Russell ed alla McLaren di Lando Norris. In pochi si sarebbe attesi la pole position della Ferrari, in una giornata fantastica sulla pista di Monza. Il campione del mondo le ha provate tutte, rifilando circa un secondo al compagno di squadra Sergio Perez, dimostrando che la differenza la fa lui e non la Red Bull.

La RB18 era vista come la grandissima favorita, ed invece qualcosa non ha funzionato nel sabato monzese. Super Max ha urlato via radio per via del compagno di squadra, che non gli ha voluto dare la scia in nessuno dei due tentativi del Q3, nonostante il fatto che Checo verrà retrocesso in fondo allo schieramento.

Da questo punto di vista, in casa Ferrari è stato svolto un ottimo lavoro, così come era già accaduto in Francia. C’è da dire che gli entusiasmi all’interno della Scuderia modenese vanno tenuti a freno, visto che il campione del mondo scatterà quarto e facilmente arriverà alle spalle di Leclerc nel giro di un paio di passaggi, a meno di problemi alla partenza

Verstappen, ecco le sue parole dopo la qualifica

Max Verstappen scatterà dal quarto posto, con la voglia di rimontare e vincere a casa della Ferrari. Sul passo gara, la Red Bull si è dimostrata superiore, ma c’è da dire che anche per la qualifica la RB18 era data come la grande favorita, le Rosse ne hanno avuto di più ed il campione ha dovuto sudare per tenersi dietro Carlos Sainz.

Al termine delle qualifiche, Super Max ha raccontato le proprie sensazioni: “Com’è stato il mio giro? Ci siamo andati vicino, la scelta dell’alto carico aerodinamico non ha pagato sul giro secco, ma in gara saremo molto forti. Mi sono divertito ed è stato un buon giro, credo che sarà una grande battaglia per domani. Il mio approccio? Cercherò di stare fuori dai guai andando avanti con la mia gara“.

In seguito, il campione del mondo ha parlato ai microfoni di “SKY Sport F1“: “Se mi aspettavo questo tipo di risultato? Si, sapevamo che sarebbe stata una qualifica molto combattuta ed è stato così. Da parte mia avevo un buon feeling in macchina, è stato un secondo posto in pista e quando devi incassare una penalità non fa tanta differenza arrivare primo o secondo e poi partire sesto o settimo in griglia“.

“Durante le prove libere ci siamo concentrati molto di più sul passo gara, per essere sicuri di essere veloci sul long run e credo che quello che abbiamo mostrato sia un buon inizio. Dovremo andare meglio sulle gomme scivolando di meno, spero che ci confermeremo veloci. Per la gara nulla è compromesso, abbiamo buone cartucce da sparare. Se volevo la scia? Assolutamente no, non ne abbiamo mai parlato, volevo fare il mio giro da solo“.

Verstappen è apparso tranquillo ed ha evitato di parlare della questione scia e della discussione nel team radio, ma anche oggi ha dato una mazzata terribile a Sergio Perez. Rifilare un secondo ad un compagno di squadra su una pista come quella di Monza è davvero un gap pazzesco, ennesima dimostrazione della forza di questo ragazzo.