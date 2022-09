Perez, è guerra con Verstappen? Le sue parole fanno molto discutere

Sergio Perez ha staccato il quarto tempo in qualifica, ma ha fatto scalpore il discorso delle scie. Ecco le sue parole a fine giornata.

La Red Bull è stata sconfitta dalla Ferrari nel sabato di Monza, contro ogni previsione. Visti i risultati di Spa-Francorchamps e Monza, tutti si aspettavano un Max Verstappen inavvicinabile, ma anche un Sergio Perez in lotta per la prima fila. Invece, la pole position è andata a Charles Leclerc, che con un pazzesco 1’20”161 ha preceduto il campione del mondo per 145 millesimi.

C’è da dire che qui a Monza le monoposto 2022 sono state velocissime, visto che si è arrivati a solo mezzo secondo dal best lap dello scorso anno, quando la Mercedes di Valtteri Bottas scattò davanti a tutti. Per il team di Brackley è stata una giornata davvero difficilissima, con Lewis Hamilton quinto davanti per 18 millesimi a George Russell, ma entrambi hanno accusato un gap inquietante dalla vetta.

Il sette volte iridato ha pagato un secondo e tre decimi da Leclerc, e l’unica buona notizia è relativa al fatto che George scatterà dalla seconda casella per via delle varie penalità di Perez e Sainz. Il messicano è l’altra grande delusione della giornata, visto che si è preso un secondo esatto dal battistrada ed oltre nove decimi dal compagno di squadra, su una pista come Monza dove è davvero insolito vedere un gap del genere a parità di macchina.

Dopo essere finito fuori dal podio a Zandvoort, Checo sta continuando a faticare nonostante una Red Bull eccezionale, che ha pensato però soprattutto alla gara. L’assetto aerodinamico più carico non aiuta sul giro secco, ma può dare una bella mano in chiave gara per la gestione delle gomme. C’è da dire che Sergio dovrà scattare oltre il centro del gruppo, e forse l’ala carica potrebbe non andare a suo favore in fase di sorpasso.

La Ferrari partirà davanti a tutti sulla pista di casa, e Verstappen dovrà sudarsi la vittoria. La Rossa ha un’ottima velocità di punta, anche se la RB18 con DRS aperto continua a far paura e potrebbe fare la differenza nel duello per la vittoria. Tutto è in dubbio, ma è ovvio che il divertimento non mancherà, né nelle prime file né per coloro che dovranno rimontare.

Perez, ecco le sue parole dopo la qualifica di Monza

Il Gran Premio d’Italia ci offrirà una griglia di partenza davvero insolita, con Charles Leclerc e la Ferrari davanti alla Mercedes di George Russell, alla McLaren di Lando Norris ed alla Red Bull di Max Verstappen. Dalle retrovie troveremo Sergio Perez, Carlos Sainz e Lewis Hamilton per quello che riguarda i big.

Il messicano dovrà cercare di riscattare l’ennesima qualifica deludente, con quel secondo di distacco dal compagno di squadra che non può far felice la squadra. C’è da dire che in casa Red Bull c’è stata anche una discussione tra Verstappen ed il muretto, dal momento che Perez si è rifiutato di fornirgi la scia nei momenti decisivi del Q3.

Al termine della qualifica, Checo ha raccontato le proprie sensazioni a “SKY Sport F1“: “Com’è stata la mia qualifica? Non posso essere soddisfatto, non è stato un gran giro. Non mi è sembrato neanche troppo brutto, dobbiamo guardare i dati e concentrarci su domani. Occorre sfruttare il massimo delle occasioni che ci capiteranno“.

In seguito, il messicano è stato interpellato proprio sulla questione della scia: “Perché non ho aiutato Max con la scia? Ne abbiamo parlato prima delle qualifiche, ma abbiamo pensato che non fosse troppo determinante qui, quindi ognuno ha fatto il proprio giro senza sfruttare la scia dell’altro. Oggi è andata così“. Checo è apparso molto negativo riguardo alla sua prestazione, come se davvero la sua Red Bull non riuscisse ad obbedire ai suoi comandi. La gara sarà complicata, ma ha comunque un ottimo mezzo e potrà risalire.