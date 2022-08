Andrea Dovizioso, l’addio alla MotoGP: ecco il suo obiettivo finale

Andrea Dovizioso chiude la sua lunga carriera a Misano, insieme a lui lascia anche il capotecnico Ramon Forcada.

Nel fine settimana del GP di Misano Andrea Dovizioso saluterà amici e tifosi e dirà addio al Motomondiale dopo 21 stagioni in cui ha raccolto un titolo iridato nella classe 125cc e si è affermato tre volte vice campione del mondo di MotoGP in sella alla Ducati. Per il veterano forlivese è giunto il momento di appendere il casco al chiodo, ma solo per modo di dire. Già da tempo è al lavoro su un progetto legato al motocross che renderà pubblico a tempo debito.

Il 36enne pilota del team WithU Yamaha RNF ha provato in ogni modo ad adattarsi alla M1, ma con Fabio Quartararo campione in carica e leader del Mondiale 2022 è impossibile apportare modifiche sostanziali a questa moto. Il suo stile di guida non era più consono al prototipo di Iwata, donde la decisione di rescindere il contratto con sei gare di anticipo, per il meritato bagno di folla nella sua Misano, a pochi chilometri da casa. Sarà una domenica di festa per celebrare l’addio di un fuoriclasse che tanto ha saputo dare a questo sport.

Forcada e Dovizioso addio alla MotoGP

Il modo migliore per lasciare il paddock è chiudere questa lunga avventura con un buon risultato, la zona punti sarebbe un buon traguardo considerate le difficoltà riscontrate sin dalla prima uscita con la Yamaha, risalente proprio su circuito di San Marino alla fine della scorsa estate. “Misano sarà il mio ultimo GP, sarà davvero strano dopo tanti anni di carriera. Sono molto felice di terminare a San Marino con tutti i miei amici e fan. Sarà molto importante segnare qualche punto, penso che avremo una buona quattro giorni e che sarà una grande festa”.

Dal successivo round di Aragon a sostituirlo ci sarà il collaudatore della Yamaha, Cal Crutchlow, affiancato dal suo capotecnico del test team Silvano Galbuera, ex capotecnico di Valentino Rossi fino all’arrivo di David Munoz. Di conseguenza sarà un fine settimana di saluti anche l’esperto tecnico Ramon Forcada, che ha vissuto nel paddock per un trentennio, vivendo i suoi anni migliori nel box con Jorge Lorenzo, vincitore di tre titoli mondiali in Top Class.

I saluti del team RNF vanno anche al capotecnico catalano: “Sarà anche la nostra ultima gara insieme a Ramon (Forcada) – ha dichiarato il team principal Razlan Razali -. È stato un piacere lavorare con lui dal 2019. È una persona di grande esperienza, gli auguriamo il meglio per la sua prossima avventura e vogliamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto”.