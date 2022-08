Skoda Vision 7S, ecco la prima foto degli interni: è una rivoluzione

Si tratta solo di un bozzetto, ma basta per evidenziare il nuovo linguaggio stilistico della Skoda, sviluppato su tre elementi fondamentali.

Una nuova immagine, di fatto una bozza, diffusa nelle scorse ore dall’ufficio stampa Skoda svela, in anteprima, alcuni e nuovi dettagli della prossima concept car Vision 7S. Prototipo di vettura cento per cento elettrica che verrà svelata dalla casa automobilistica boema il prossimo 30 di agosto.

Nella fattispecie, la nuova immagine distribuita in anteprima agli addetti ai lavori si riferisce al cruscotto della vettura, proponendo quindi una porzione degli interni che sembrano già caratterizzarsi per una serie di elementi stilistici inediti rispetto a quella che è sempre stata la linea adottata da Skoda per le sue vetture.

Già da una prima visione si distinguono una plancia sottile ed ampia, oltre ad un volante dal nuovo design e completamente ridisegnato. In generale, la sensazione è che siamo davanti ad interni minimalisti, con una pronunciata funzionalità, ricchi di soluzioni Simply Clever ed arricchiti da un generoso grado di abitabilità.

Non a caso, riferendoci a quest’ultimo aspetto, la concept car voluta da Skoda sarà capace di ospitare fino a sette persone su tre differenti file di sedili, rappresentando un mix perfetto tra praticità ed un nuovo linguaggio di design che la casa automobilistica del gruppo Volkswagen proporrà anche sui suoi modelli futuri.

Skoda Vision 7S: design interno inedito

Il design simmetrico ed “avvolgente” consegna a tutti i passeggeri un senso di sicurezza. La plancia, come detto, si segnala invece per le sue forme sottili ma anche per la sua ampiezza, che le permette di estendersi fino alle portiere laterali. Nella porzione anteriore dell’abitacolo si trova un grande touchscreen indipendente, disposto in posizione verticale al centro, una prima assoluta nei modelli firmati Skoda.

Il disegno del cruscotto, inoltre, evidenzia sia il perfetto equilibrio tra interfacce aptiche e virtuali del veicolo, sia l’ergonomia ottimale. Nuova forma per il volante, come detto, con un design innovativo a razze verticali, oltre che appiattito sia nella parte superiore che in quella inferiore, per offrire al conducente una chiara visione del quadro strumenti.

Sotto il display centrale si trova una consolle con tre grandi comandi rotanti, questi, insieme a due grandi pulsanti e a un comando rotante sotto di essi, formano il pannello di controllo. Non mancano neanche i vani porta oggetti, collocati nella porzione inferiore, dove è possibile riporre senza problemi i propri smartphone così da personalizzare ulteriormente la loro interazione con il veicolo.

Cura dei dettagli, tecnologia ma anche versatilità

La concept cara Skoda Vision 7S, che come detto verrà svelata definitivamente il prossimo 30 agosto, si caratterizzerà anche per un’alimentazione completamente elettrica, oltre per l’esaltazione, seppur sotto forma di prototipo, del concetto di Simply Clever che Oliver Stefani, Responsabile design Skoda, ha recentemente sintetizzato come “un nuovo approccio per focalizzare ancora di più la nostra attenzione sull’esperienza che vogliamo far vivere ai nostri Clienti all’interno delle nostre vetture…”.

Stile innovativo quindi, design avvolgente, interni minimal ed un motore zero emissioni, a tutto questo Skoda Vision 7S aggiunge anche una moderna illuminazione dell’abitacolo che esalta ogni singolo dettaglio, con il pannello portiere arricchito da animazioni interattive.

Cura dei dettagli quasi maniacale, ma anche funzionalità, con gli schienali dei sedili anteriori trasformati in supporto per i sistemi multimediali a disposizione dei passeggeri, i quali trovano giovamento anche dalla tecnologia Relax che durante le fasi di ricarica della vettura consente al volante e al quadro strumenti di scorrere in avanti, mentre i sedili della prima e seconda fila arretrano, così da lasciare massimo spazio per una seduta più confortevole.

Ancora una settimana e Skoda toglierà i veli sulla nuova concept car Vision 7S, per ora si tratta solo di un’ “idea automobilistica” ma la sensazione è che diventerà presto realtà.