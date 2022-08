Razgatlioglu e l’approdo in MotoGP: arriva la pesante accusa

Bautista commenta l’inizio di campionato Superbike non al top di Razgatlioglu: a suo avviso la MotoGP c’entra.

La lotta per il titolo mondiale Superbike 2022 è davvero avvincente e vede coinvolti tre piloti. Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu sono i protagonisti di una sfida dall’esito assolutamente incerto. I giochi sono apertissimi e tutto potrebbe essere risolto all’ultimo round del calendario in Australia.

Gli ultimi appuntamenti disputati prima della lunga pausa del campionato hanno mostrato il turco in recupero. Si è portato a 38 punti dal leader della classifica, Bautista, e del tutto intenzionato a confermarsi campione del mondo SBK. Dopo aver trionfato nel 2021, non vuole affatto lasciare il trono ai suoi rivali.

La stagione ripartirà nel weekend 9-11 settembre a Magny-Cours e ha già dichiarato che punta a fare una tripletta lì. Lo scorso anno in Francia vinse Gara 1 e Gara 2, mentre il successo in Superpole Race gli venne tolto perché la Kawasaki presentò un reclamo per evidenziare che il pilota Yamaha era finito sul verde nell’ultimo giro. Seppur per pochissimo, era davvero andata così, e ci fu la retrocessione in seconda posizione e l’avanzamento di Rea in prima.

Superbike, Bautista e i rumors su Razgatlioglu in MotoGP

L’inizio di campionato Superbike 2022 di Razgatlioglu è stato leggermente sotto le aspettative perché nei primi tre round non ha vinto alcuna manche. Il primo trionfo è giunto in Superpole Race a Misano. Comunque era sempre salito sul podio, tolto il ritiro di Gara 2 ad Assen per il contatto con Rea. L’altro ritiro è arrivato proprio in Italia, in Gara 1, per un problema tecnico alla sua R1. Nelle ultime otto manche disputate è sempre arrivato nelle prime due posizioni.

Bautista ha detto la sua opinione sull’inizio di stagione di Toprak: “Penso che i primi circuiti non fossero i migliori per lui – ha detto ad Autosport – ma credo che le voci sul possibile trasferimento in MotoGP l’anno prossimo forse lo hanno distratto. Anche se credeva di non pensarci, comunque lo aveva in mente. Ora che non c’è più quella possibilità può concentrarsi al massimo e spingere”.

Il pilota Ducati ritiene che i rumors sull’eventuale passaggio in MotoGP possano aver un po’ condizionato Razgatlioglu. Anche se il turco ripeteva di essere unicamente focalizzato sul Mondiale SBK, Bautista non esclude che in qualche modo quella situazione lo abbia leggermente frenato.

Salvo colpi di scena, ovvero la rottura contrattuale di Yamaha con Franco Morbidelli, non ci sarà il salto di Toprak nella top class del Motomondiale. Frankie ha un vincolo contrattuale con la casa di Iwata fino al 2023 e dovrebbe rimanere nel team factory anche l’anno prossimo, anche se i risultati attuali sono molto deludenti.