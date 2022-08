Quartararo ha un suo sogno: il campione MotoGP ci spera molto

Quartararo torna a parlare di un suo desiderio importante per il futuro e che non riguarda la MotoGP, sulla quale comunque è super concentrato.

Il campionato MotoGP 2022 è pronto a ripartire e in questo fine settimana va in scena a Silverstone. Fabio Quartararo arriva arriva in Inghilterra da leader della classifica e anche con una carica particolare.

Infatti, nell’ultima gara ad Assen è caduto e si è ritirato, commettendo un errore completamente inaspettato e che rischiava di mettere ko anche Aleix Espargarò. Si è assunto le sue responsabilità e ha chiesto scusa al suo rivale per il titolo, ma non è bastato per evitare che lo Stewards Panel decidesse di punirlo.

Nonostante si sia trattato di un tipico incidente di gara, i commissari hanno sanzionato il pilota Yamaha con un long lap penalty per il gran premio di Silverstone. Lui e il team hanno preso malissimo questo provvedimento, considerato assolutamente ingiusto e anche incoerente con scelte fatte in altre situazioni simili o persino peggiori.

Il francese non è spaventato dal fatto di dover scontare una penalità, però potrebbe condizionare la sua corsa. Dovrà essere particolarmente bravo a rimontare dopo aver effettuato il long lap penalty.

Fabio Quartararo tra MotoGP e F1

Arrivato a Silverstone, Quartararo è stato intervistato da Sky Sport MotoGP e ha risposto proprio sulla penalità che gli è stata inflitta: “Condizionerà sicuramente la mia gara, perderò abbastanza tempo, considerando pure che dovrò farlo all’inizio. Non sarà facile, ma spero di fare bene lo stesso. Sappiamo che in questo circuito possiamo andare veloci, vedremo che risultato faremo. ”.

Il campione in carica sa con quale atteggiamento approcciarsi a questo fine settimana in Inghilterra, darà il massimo nonostante la sanzione da scontare: “Non devo pensare al long lap penalty e lavorare normalmente. Cercherò di fare il miglior passo, la migliore qualifica e poi in gara vedremo cosa farò”.

Infine al pilota Yamaha è stato domandato della sua presenza al Gran Premio di Francia di Formula 1 e ha confermato che sogna di provare una di quelle monoposto un giorno: “È un mondo diverso dalla MotoGP, a Le Castellet è stato impressionante vedere la velocità delle macchine. Spero un giorno di avere la possibilità di provare una F1, mi farebbe molto piacere fare un evento bello. Comunque le moto restano al primo posto per me”.

È già trapelato che Quartararo potrebbe salire su una Mercedes, con cui condivide lo sponsor Monster, al termine della stagione MotoGP 2022. Prima di lui, anche Jorge Lorenzo e Valentino Rossi hanno guidato una macchina della scuderia di Brackley.