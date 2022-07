Quartararo sbarca in F1? Ecco quale macchina potrebbe guidare

Il sogno di Quartararo di guidare una monoposto di F1 si potrebbe realizzare tra non molto: arrivano ulteriori conferme.

In attesa che il campionato MotoGP 2022 riparta a Silverstone a inizio agosto, Fabio Quartararo alterna allenamenti e svago. Nell’ultimo weekend, ad esempio, era presente presso il circuito Paul Ricard per il Gran Premio di Francia di Formula 1.

Il pilota Yamaha è appassionato anche di corse automobilistiche e segue con grande interesse la F1. A Le Castellet ha avuto l’occasione di vivere l’atmosfera nel paddock, di incontrare i vari piloti e di assistere da vicino alla gara. Sicuramente una bella esperienza per lui.

Inoltre, la Mercedes gli ha permesso di salire nell’abitacolo di una delle proprie monoposto. Per il francese è stato un sogno, in attesa di poter guidare in futuro una di quelle macchine in un test.

MotoGP, Quartararo proverà una Mercedes F1?

Quartararo non ha nascosto di sognare di mettersi al volante di una Formula 1 e ha ammesso di voler mettere un po’ di pressione ai suoi sponsor affinché organizzino in test. Anche se la sua mente è focalizzata soprattutto sulla conquista del secondo titolo mondiale MotoGP, vorrebbe comunque togliersi lo sfizio di guidare una monoposto del più importante campionato automobilistico.

Il pilota Yamaha in occasione della sua presenza al Paul Ricard ha ribadito il suo sogno in un’intervista a DAZN: “Stiamo lavorando per poter salire su una F1 alla fine dell’anno, quindi incrociamo le dita. La Formula 1 è molto differente dalla MotoGP, ma mi piace parecchio e spero di poter guidare una macchina in futuro”.

Ted Kravitz, giornalista di Sky Sports F1, ha dichiarato che Quartararo dovrebbe effettuare un test con la Mercedes alla fine dell’anno. Il campione in carica della MotoGP potrebbe fare come Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, che a loro volta hanno guidato una monoposto della scuderia di Brackley. Il Dottore ha provato anche una Ferrari in precedenza.

Da non escludere che a organizzare il test sia lo sponsor Monster Energy, marchio di bibite energetiche legato sia al pilota sia al team Yamaha MotoGP e anche alla scuderia Mercedes F1. Vedremo se nei prossimi mesi la cosa andrà in porto.

Intanto Quartararo deve pensare alla MotoGP. A Silverstone dovrà scontare un long lap penalty per l’incidente di Assen, dunque la sua gara non sarà affatto semplice. Tuttavia, lui darà il massimo per conquistare un buon risultato in Gran Bretagna. Gli avversari non possono stare tranquilli.