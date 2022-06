Aleix Espargaró spiega cosa è successo a Quartararo: parole a sorpresa

Domenica dai due volti per Aleix Espargaró, che dopo il contatto con Quartararo ha rimontato sino al quarto posto nel finale.

Quarto posto nel Gran Premio d’Olanda per Aleix Espargaró, che per la prima volta in stagione ha terminato alle spalle di Maverick Vinales. L’ex Yamaha è stato bravissimo ed ha ottenuto il primo podio in sella all’Aprilia, ma c’è da dire che il nativo di Granollers ha effettuato una rimonta d’altri tempi dopo quello che è accaduto nelle prime battute.

Aleix è partito forte riuscendo a superare Fabio Quartararo, che dopo pochi giri ha tentato di ripassare commettendo un grave errore. Il campione del mondo si è infilato al tornantino, ma l’anteriore della sua Yamaha si è chiuso portandolo a franare addosso alla RS-GP del rider iberico.

Aleix Espargaró è stato molto fortunato nel riuscire a ripartire senza riportare danni alla sua Aprilia, anche se è finito molto indietro. “El Diablo”, dal canto suo, si è dovuto invece ritirare, a causa di una caduta successiva indetta dai danni subiti dalla sua M1. Un peccato non aver visto una battaglia a tre tra i due protagonisti del contatto e Pecco Bagnaia, il quale è così volato indisturbato verso il successo, rigettandosi in caccia dei primi nel mondiale.

Aleix non si è di certo perso d’animo, rimontando alla grandissima giro dopo giro. Il passo gara imposto dall’Aprilia è stato eccezionale, tant’è che Massimo Rivola ha detto chiaramente a fine gara che la RS-GP era la moto più veloce in pista. Il capolavoro di Aleix è avvenuto all’ultimo giro, quando ha scavalcato sia la Ducati di Jack Miller che la KTM di Brad Binder.

All’ultima curva, l’alfiere della casa di Noale è riuscito a liberarsi di entrambi con un’entrata aggressiva, ma allo stesso tempo pulita, prendendosi la quarta posizione e riportandosi a -20 da Quartararo in classifica. Mondiale riaperto? Dal punto di vista matematico è sicuramente così, quanto accadrà a Silverstone ci darà ulteriori indicazioni. Bellissima l’immagine di fine gara, quando Fabio è corso nel box dell’Aprilia per scusarsi, il tutto davanti ai gemellini dello spagnolo che assistevano alla scena.

Aleix Espargaró, c’è un rimpianto dopo il GP d’Olanda

La MotoGP ora si ferma per quasi un mese e mezzo, visto che il prossimo appuntamento di Silverstone è previsto per il 7 agosto. I piloti potranno dunque staccare la spina, con Aleix Espargaró che è riuscito a rifarsi sotto in classifica mondiale. C’è tanta voglia, da parte dello spagnolo e dell’Aprilia, di tenere i giochi aperti, visto che la RS-GP continua a dimostrarsi molto competitiva.

Al termine della gara, il rider iberico ha raccontato le sue sensazioni a “SKY Sport MotoGP“: “Il sorpasso dell’ultima chicane? Non so come ho fatto, nel corso della mia gara guardavo solo il mio dash, volevo girare sempre in 1’32”5 per rimontare e devo dire che ho dato tutto, il quarto posto non è un podio ma è come una vittoria. Credo che oggi aveva il ritmo giusto“.

Aleix Espargaró ha poi commentato quanto accaduto con Fabio Quartararo ad inizio gara, affermando che tra i due tutto è già stato chiarito e che non ci sarà nessun problema in futuro: “Fabio mi ha chiesto scusa? Molto bella come scena, lui ha molta fiducia con la moto, cerca sempre di essere aggressivo, io non l’ho visto ed è caduto. Abbiamo comunque un bel rapporto e sono cose che possono succedere, devo dire che oggi potevo vincere, avevo una moto fantastica. Sentivo di avere il ritmo giusto, avevo una missione, quella di rimontare visto che Fabio si era ritirato“.

“Capita poche volte che lui fa errori, oggi per noi è quasi una vittoria come ho già detto. Il mio obiettivo era quello di andare in vacanza con meno di una gara di distanza da Fabio e ci siamo riusciti, per cui va benissimo così. Siamo stati anche fortunati a poter ripartire perché potevo ritirarmi anche io, ma per fortuna la moto ha retto bene“.

“Ringrazio comunque la squadra perché oggi avevo in mano un mezzo veramente velocissimo, non ci aspettavamo di avere tutto questo passo anche se le prove erano state molto buone. A Silverstone saremo ancora più forti e vogliamo restare in lotta per il mondiale. Sappiamo quanto sia forte Fabio ed anche Pecco, ma il campionato è ancora lunghissimo“.