Bastianini vuota il sacco: ecco il suo obiettivo per la stagione

Enea Bastianini ricomincia da Silverstone: dopo le tre vittorie il pilota Gresini vuole continuare la scia positiva.

Il campionato del mondo di MotoGP sta per ricominciare dopo cinque lunghe settimane di stop. I piloti hanno ricaricato le pile in vista della seconda parte di stagione che ricomincerà da Silverstone nel prossimo fine settimana. Enea Bastianini ha raccolto solo una top-10 nelle ultime quattro gare precedenti alla pausa, ma ha vinto ben tre Gran Premi che lasciano ben sperare per il proseguimento.

Sarà una gara importante per il pilota romagnolo del team Gresini Racing, che resta in ballo per un posto nel team factory dal 2023. Dovrà vedersela con il diretto contendente Jorge Martin, in forte crescita negli ultimi Gran Premi. In gioco c’è la sella di Jack Miller che dal prossimo anno passerà con i colori KTM. Entro la fine del mese i vertici di Borgo Panigale decreteranno la sentenza finale e bisognerà tenere conto anche delle necessità degli sponsor oltre che dei risultati…

Bastianini a caccia di podi

Enea Bastianini ha iniziato questa stagione subito alla grande con una vittoria nella gara di esordio in Qatar. In Inghilterra l’obiettivo è ritornare subito tra le posizioni di vertice e provare a chiudere il Mondiale con il miglior risultato possibile. “Finalmente si ricomincia. La pausa è stata molto utile per resettare e analizzare nel dettaglio gli errori commessi nella prima parte del campionato”, ha detto il campione di Moto2 2020.

Il layout di Silverstone potrebbe giocare a suo favore e serve un buon risultato per convincere Dall’Igna e Ciabatti a promuoverlo nella squadra ufficiale. In ogni caso non avrà nulla di diverso rispetto a Jorge Martin, qualunque sia la sua destinazione futura: Ducati factory o Pramac Racing. “Finora la nostra prestazione è stata troppo altalenante, in questo secondo tempo vogliamo essere più coerenti”, ha sottolineato Bastianini.

Il suo compagno di box Fabio Di Giannantonio spera di ricominciare da dove aveva lasciato prima della pausa estiva. Finora, nel suo primo anno da rookie, il miglior risultato è l’8° posto ottenuto al GP del Sachsenring e può già vantare un rinnovo di contratto firmato con Gresini: “Abbiamo fatto una bella pausa per ricaricare le pile tra vacanze, allenamento e WDW. Siamo pronti e speriamo di riprendere da dove ci eravamo fermati, continuando su quello per l’intera seconda parte del campionato”.