MotoGP Germania, gara: Quartararo ipoteca il mondiale, Pecco a picco

Il Gran Premio di Germania della MotoGP è stato vinto da Fabio Quartararo, mentre Pecco Bagnaia cade nuovamente dopo pochi giri.

Fabio Quartararo ha messo una seria ipoteca sul secondo titolo mondiale consecutivo in MotoGP, dominando totalmente anche il Gran Premio di Germania, così come aveva fatto due settimane fa a Barcellona ed a Portimao. Il rider francese raggiunge Enea Bastianini a tre vittorie stagionali, ma la differenza in classifica tra i due è a dir poco abissale.

Come accaduto pochi giorni fa in Catalogna, l’iridato ha preso il comando delle operazioni alla partenza, bruciando Pecco Bagnaia. L’autore della pole position ha tentato di rispondere all’inizio del secondo giro ma senza successo, per poi iniziare a perdere terreno. Nel tentativo disperato di tenere il passo del re della MotoGP, il pilota della Ducati ha commesso l’ennesimo, folle errore, ritirandosi per la terza volta nelle ultime quattro gare.

A questo punto, iniziano ad arrivare dubbi sull’effettivo valore di Bagnaia, fenomenale in qualifica ma a dir poco nullo in gara, dove continua a sbagliare senza trovare la giusta costanza. Il mondiale, ovviamente, è del tutto finito per il vice-campione del mondo, così come per Bastianini che anche qui non è mai esistito ed ha chiuso in decima posizione.

Per Bagnaia la speranza è che ci sia stato un problema alla gomma posteriore, ma dalle immagini appare evidente che si sia trattato di un errore. Di questa scivolata ne ha approfittato alla grande Johann Zarco, ottimo secondo anche oggi in sella alla Ducati del team Pramac.

Il francese non ha potuto nulla contro il connazionale, troppo superiore in questa fase di campionato. Molto bella la lotta per il podio tra Aleix Espargaró e Jack Miller per il podio, con lo spagnolo che ha però sbagliato a tre giri dal termine cedendo il passo all’australiano, che ha così salvato il salvabile chiudendo al terzo posto.

Bravissimo Luca Marini a chiudere in quinta posizione, seguito da Jorge Martin e dalla KTM di Brad Binder. Ottavo Fabio Di Giannantonio, ancora davanti a Bastianini ed anche a Miguel Oliveira. Grande delusione anche per Enea, che dopo la vittoria di Le Mans è del tutto sparito dai radar, iniziando a prenderle anche da un compagno di squadra che era molto lontano da lui ad inizio stagione. C’è molto da riflettere sulle prestazioni degli italiani, sin qui non all’altezza delle grandi aspettative di pre-campionato.

