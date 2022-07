Valentino Rossi, che regalo per lui: ennesimo riconoscimento (VIDEO)

Valentino Rossi ospite per un evento davvero speciale nella città di Pesaro, un nuovo regalo per lui che è sempre più una leggenda.

Valentino Rossi si gode gli ultimi giorni di vacanza dopo il periodo trascorso a bordo del suo yacht tra Ibiza e la Croazia. Lunedì 25 luglio sarà nella città di Pesaro per un evento davvero unico in suo onore, per inaugurare la scultura del casco più grande del mondo che il Comune ha deciso di dedicare al nove volte campione del mondo, non solo per le sue vittorie in pista, ma anche per quanto ha fatto per il suo territorio.

La grande scultura verrà svelata alle 18:30 di lunedì pomeriggio lungo viale Trieste, in piazzale D’Annunzio, alla presenza di Valentino Rossi e del suo fedele collaboratore Alberto Tebaldi, amministratore delegato dell’azienda VR46 di Tavullia, il cui titolare è ovviamente il campione di Tavullia. Quando il sindaco di Pesaro ha proposto questo monumento al nove volte iridato si è mostrato subito entusiasta e gli uomini della VR46 hanno assiduamente collaborato con chi ha realizzato l’opera.

Valentino Rossi pronto per l’evento clou del 2022

Avrà un’altezza di quattro metri e una larghezza di circa 6 metri, a fianco sorgerà anche una minipista di kart. In un intervento a ‘Il Resto del Carlino’, Tebaldi racconta come VR46 abbia concesso subito “le autorizzazioni ed i permessi necessari”, oltre a verificare passo dopo passo tutti i particolari della realizzazione, interpellando le aziende coinvolte che hanno ringraziato per l’iniziativa, dispensando consigli utili per la fabbricazione di questa opera che sarà per molti versi simile all’originale.

Per Valentino Rossi è sicuramente un buon momento nei panni di neo papà della piccola Giulietta, che adesso diventa sempre più attiva. Inoltre attende il prossimo round del Fanatec GT WCE che riserverà il momento più atteso del campionato. “Valentino sta bene, è contento e sereno e si gode la bambina che comincia a interagire – ha aggiunto Alberto Tebaldi -. Per quanto concerne le gare di auto, la prossima settimana parteciperà finalmente ad una delle gare alle quali ha tenuto di più in tutta la vita, la 24 Ore di Spa in Belgio”.

Valentino Rossi inoltre non farà mancare il suo supporto al team VR46 impegnato in classe regina. Secondo alcune indiscrezioni lascerà il progetto Moto2 VR46 per dedicarsi interamente alla squadra impegnata in classe regina co Luca Marini e Marco Bezzecchi, con il rookie che ha conquistato il suo primo podio MotoGP durante il GP di Assen.