SUV, ecco i 15 modelli sul mercato che consumano di meno

Il sito specializzato CarAndDriver ha analizzato i centinaia di modelli di SUV in commercio e ha scoperto quelli più efficienti nei consumi.

Se uno guarda le classifiche delle auto più vendute in Italia e in Europa, scopre che non ci sono soltanto le classiche city-car. Anzi, da diversi anni a questa parte è un’altra categoria che è prepotentemente salita alle cronache e che si è impossessata dei primati di vendita. Parliamo dei SUV, in ogni sua forma, da quelli più piccoli e compatti a quelli più grandi e di lusso. Una categoria che in pratica sta cambiando il mercato e che ha conquistato un po’ tutti i marchi, anche quelli tradizionalmente dedicati alle auto sportive, vedi Porsche o la Ferrari, che sta per lanciare sul mercato il suo primo modello, la Purosangue.

Ormai ogni mese c’è da segnalare l’ingresso di diversi SUV sul mercato, proprio perché i marchi mondiali hanno capito che è questo segmento a interessare in particolar modo la fetta più ampia dei guidatori. Un po’ per la loro versatilità, un po’ per le prestazioni e la tecnologia che ormai ha invaso questi modelli. Basti pensare a Renault, che ora ha presentato l’Austral, oppure all’Alfa Romeo, che si è lanciata, dopo la Stelvio, con la Tonale e che punta il prossimo anno a un modello ancora più compatto, la Brennero.

C’è però chi in questa categoria ha provato a stilare, tra centinaia di modelli, i 15 più efficienti che girano in questo momento in Europa. E le sorprese non sono mancate. A stilare questa particolare classifica è stato il sito CarAndDriver, che ha scoperto che ognuno dei modelli presenti nelle prime posizioni utilizza sistemi di propulsione ibrida plug-in, con il quale riescono a massimizzare i consumi. Ma questa tecnologia è davvero conveniente solo se chi acquista questo tipo di auto ha un caricabatterie a casa e a lavoro, che gli permette in maniera continuativa di avere la power unit sempre al massimo. Altrimenti il consumo di carburante salirà alle stelle. Infatti solo con una batteria il più possibile carica si ottengono consumi davvero bassi. Altrimenti se agisce solo il motore termico, tutta l’efficienza passa in secondo piano.

Ecco i SUV migliori finora in produzione

Al primo posto c’è appunto l’ibrida plug-in Mercedes GLE, che però non abbina un motore a scoppio a benzina con uno elettrico, ma utilizza un altro carburante molto più controverso, il diesel. Infatti monta un quattro cilindri da 2,0 litri che eroga una potenza combinata di 320 CV e 600 Nm, offrendo ben 96 chilometri di autonomia ecologica e tutto questo con un consumo medio di appena 0,7l/100 km. A seguire la BMW X1, il più compatto SUV della casa bavarese che usa un tre cilindri da 1,5 litri con uno elettrico, generando 245 cavalli e percorre fino a 89 chilometri in modalità EV pura e il suo consumo di carburante è di 0,8 litri ogni 100 chilometri. A chiudere il podio la versione ibrida plug-in della Range Rover, che riesce a percorrere 100 chilometri con appena 0,8 litri di carburante usando un sei cilindri in linea con un motore elettrico, per una potenza totale di 440 cavalli.

Al quarto posto la nuova generazione della Kia Niro, con la variante PHEV che ha un’autonomia elettrica di 65 chilometri, con un consumo di carburante molto basso (0,8l/100 km). Poi un latro grande SUV come il Lexus NX, seguito dalla Ford Kuga, che è in grado di percorrere 100 chilometri utilizzando solo 1 litro di carburante. In settima posizione si piazza la la Suzuki Across insieme alla Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, che emettono appena 22 grammi di CO2 ogni 100 chilometri e con un consumo di appena 1l/100 km.

A chiudere la top ten la Volvo XC60 e la Kia Sportage, tra le più vendute in Europa in questo momento, con un consumo di carburante di 1,1 litri ogni 100 chilometri e un’autonomia in elettrico di quasi 70 chilometri. Poco più indietro la Lexus RX e la Lynk & Co 01, che utilizza sia la piattaforma che il propulsore della XC40 Twin Recharge. Mentre subito dopo si piazzano la BMW X5 xDrive45e (1,2l/100 km), Cupra Fromentor (1,2l/100 km) e un’altra Volvo, la XC90, la cui autonomia elettrica è di 68 chilometri e il consumo medio di carburante è di 1,2l/100 km.