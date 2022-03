Ferrari, ecco il primo scatto del SUV del Cavallino: scopriamolo (FOTO)

La Ferrari ha diramato una prima immagine frontale del SUV Purosangue. Si tratterà di un modello rivoluzionario secondo quanto comunicato.

In casa Ferrari il 2022 sembra essere l’anno della svolta per tante ragioni. Da poco è stata presentata la nuova 296 GTB, l’erede della 488 GTB che la sostituirà anche nelle gare di Gran Turismo. Sul fronte sportivo, la F1-75 ha debuttato in maniera eccezionale in Bahrain, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno portato a casa la doppietta nel primo GP del nuovo mondiale.

Per quanto riguarda il prodotto stradale, c’è grande attesa per l’avvento del primo SUV realizzato a Maranello. Anche il Cavallino, dopo la Maserati e la Lamborghini, si è convertito al mondo dei SUV e sta lavorando duramente sul suo modello, che si chiamerà Purosangue. La casa emiliana ha da tempo avviato il progetto ed i test sul prototipo sono già partiti, andando in scena sia per le strade di Maranello che sullo storico tracciato di Fiorano.

Qualche tempo fa vi avevamo parlato di alcune indiscrezioni su questa Ferrari: saranno presenti delle sospensioni dette regolabili, che varieranno in base alla volontà del conducente. Un manettino presente all’interno dell’abitacolo permetterà di selezionare la miglior modalità di guida, ed in base a quella si potrà regolare l’altezza degli ammortizzatori. Il frontale potrebbe ricordare quello della “Roma”, modello in produzione dal 2019 che presenta un look piuttosto aggressivo sull’anteriore che molto è piaciuto ai facoltosi clienti.

Con ogni probabilità, il SUV Purosangue verrà dotato del powertrain ibrido plug-in ed equipaggiato da un motore V6, uguale a quello della 296 GTB. Tale propulsore è tra i più potenti mai progettati a Maranello ed è capace di toccare gli 830 CV. Per incrementare l’autonomia in elettrico il SUV potrebbe ricevere un nuovo pacco batteria, più ingombrante e che andrà ad aumentare il peso del veicolo.

Ferrari, ecco la prima foto ufficiale del SUV Purosangue

La Ferrari, poche ore fa, ha deciso di stuzzicare ulteriormente la curiosità degli appassionati, postando sui suoi canali social la prima foto ufficiale del Purosangue. L’immagine è piuttosto scura e non lascia intravedere molti dettagli, ma la didascalia fa capire che manca davvero poco per la sua presentazione.

“Abbiamo sentito le voci attorno a questo modello e possiamo confermare che sono vere (alcune di esse). Tutto verrà rivelato alla fine di questo anno“. Ormai, dunque, la presentazione del primo SUV prodotto dalla Ferrari sembra essere dietro l’angolo, e c’è da dire che c’è molta curiosità attorno a questa grande novità.

“Sta iniziando una nuova era per la Ferrari. Sta arrivando un modello completamente diverso. Si tratta di un’auto che affonda le radici nei nostri 75 anni di storia di innovazione, evoluzione e prestazioni senza compromessi. Preparatevi ad una vera rivoluzione: scoprirete tutto più avanti quest’anno“.