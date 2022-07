Nuova Mercedes GLC, novità in arrivo: ecco come cambia il SUV tedesco

Aumenta la lunghezza, design robusto ma elegante e motori (solo) ibridi. Ecco come cambia la nuova generazione del SUV Mercedes.

Mercedes toglie ufficialmente il velo sulla seconda generazione della GLC, autentica ammiraglia tecnico-stilistica del marchio tedesco, oltre che in assoluto uno dei modelli più riusciti ed apprezzati, come dimostrano i 2,6 milioni di clienti che, in tutto il mondo, l’hanno scelta dal suo lancio e fino ad oggi.

Un’eredità importante, ma che questa nuova versione sembra tuttavia in grado di poter raccogliere, grazie ad un upgrade complessivo che ne esalta ancor di più dna e caratteristiche da autentica best in class di un segmento, quello dei SUV, in cui di certo la concorrenza non manca.

A livello di forme, la nuova GLC si presenta più lunga di 6 cm rispetto alla versione precedente (arrivando fino a 4,71 m complessivi),ma anche leggermente più bassa con una riduzione dell’altezza complessiva di 4 mm. Cresce anche il passo, che arriva adesso a 2,88 m.

Il design si caratterizza per un profilo robusto, con spigoli tagliati e a tratti netti che ne esaltano il carattere, mentre i gruppi ottici, al Led di serie e completamente rinnovati, si segnalano per la firma luminosa tridimensionale al posteriore e per la linea congiunta all’anteriore con la mascherina del radiatore.

Aumentata la capacità di carico, con il bagagliaio che parte da un minimo di 600 litri e a cui si accedete attraverso il portellone ad apertura elettrica attivabile anche internamente con la chiave. Cresce pure l’aerodinamica, con un Cx complessivo che scende dallo 0,31 della precedente versione allo 0,29 dell’attuale.

Spostandosi all’interno, la nuova Mercedes GLC si caratterizza per due elementi: silenziosità e tecnologia. Nel primo caso, l’aumento del coefficiente aerodinamico di cui parlavamo sopra coincide anche con una minimizzazione dei disturbi acustici percepiti, inoltre nella parte interna del parabrezza si trova una speciale pellicola insonorizzante.

Fronte tecnologico, i grandi protagonisti della nuova Mercedes GLC sono i due schermi della strumentazione, da 12,3 pollici, e del sistema di infotainment MBUX, in questo caso da 11,9 pollici, sviluppato verticalmente a sbalzo sulla consolle e unito senza soluzione di continuità al tunnel centrale.

Resta elevata anche la proposta di personalizzazioni delle sedute e dei rivestimenti, con una combinazione tra pelli, tessuti e materiali rigidi combinabili tra loro a seconda dei gusti del cliente. Apprezzabile anche il tetto panoramico, apribile, che rispetto alla versione precedente offre una superficie vetrata più ampia.

Nuova Mercedes GLC: ecco tutte le info

Un altro elemento imprescindibile nella proposta Mercedes e che trova massima esaltazione di valori anche in questa nuova GLC è il comfort a bordo. Disponibile in tal senso e a richiesta il pacchetto Energizing Plus, che prevede sette programmi capaci di ricreare all’interno dell’abitacolo differenti atmosfere, da quella rivitalizzante a quella più rilassante. Si possono scegliere anche diverse profumazioni e filtrare le polveri sottili che entrano in abitacolo dall’esterno.

Sotto il cofano la nuova Mercedes GLC si allinea profondamente alla politica di elettrificazione, massiccia, portata avanti negli ultimi tempi dal marchio tedesco, proponendo sin dal lancio tutti e solo motori ibridi.

La gamma si articola, con propulsori quattro cilindri benzina e diesel, tra sistemi ibridi plug in e mild hybrid a 48V ed alternatore integrato. Nel primo caso, il motore termico 2.0 benzina è associato ad un’unità elettrica da 100 kw, batteria da 31,2 kWh e con potenze combinate da 313, 335 e 381 CV. L’autonomia in modalità 100% elettrica è di 100 km circa.

Le versioni mild hybrid invece si dividono tra i 2.0 benzina da 204 e 258 CV, e l’unica variante con motore diesel e potenza complessiva da 197 CV.

I consumi vengono abbattuti considerevolmente rispetto a motori termici di pari potenze, e per tutte le versioni è disponibile di serie la trazione integrale. Inoltre, la nuova Mercedes GLC porta al debutto un nuovo schema sospensivo, ammortizzatori a controllo elettronico ritarati e l’asse posteriore sterzante. Quest’ultimo è un optional a richiesta che migliora l’angolo di sterzata sull’asse posteriore, al pari del pacchetto Offroad che di suo invece aumenta l’altezza da terra di 2 cm.

Un’ulteriore upgrade importante per ciò che riguarda la nuova Mercedes GLC arriva anche dalle funzioni di assistenza alla guida legate alla sicurezza. Migliorati, ad esempio e rispetto al modello precedente, il sistema di regolazione della distanza, ora capace di reagire a veicoli fermi sulla carreggiata fino a 100 km/h, quello di mantenimento della corsia e quello di riconoscimento della segnaletica stradale che, adesso, riconosce anche i cartelli che delimitano i cantieri.

Inoltre, disponibili a richiesta anche i i fari Digital Light, già proposti dalla casa di Stoccarda sia su Classe S che su Classe C e che garantiscono una distribuzione del fascio luminoso più calibrato e ad alta risoluzione, aumentando sensibilmente l’intensità della luce proiettata senza tuttavia dar fastidio agli altri automobilisti.

In conclusione, una proposta completa e premium sotto diversi punti di vista quella che porta in dote la nuova Mercedes GLC, racchiusa in prezzi di listino che partono dai 61.345 euro del modello entry level, ed arrivano fino agli 81.124 euro della versione benzina 300 4matic nell’allestimento top di gamma, l’AMG Premium Plus.