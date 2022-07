F1, l’ex campione terrorizza la Ferrari: sentite la sua previsione

Domenica prossima si corre il Gran Premio di Francia e gli attuali valori di forza, con RB, Ferrari e Mercedes, potrebbero essere stravolti secondo un grande ex campione F1.

Il circus è pronto a spostarsi a Le Castellet per il dodicesimo appuntamento della stagione. I fari si spegneranno domenica per un appuntamento attesissimo per svariati motivi. La Red Bull Racing, dopo due gare deludenti, vorrà tornare a fare la voce grossa. La Ferrari, invece, vorrebbe seguire il detto “non c’è due, senza tre” e proseguire il trend positivo. La Mercedes, invece, attende da tempo il GP al Paul Ricard per un grande riscatto, non essendo in questa stagione riuscita ad essere protagonista per il primo gradino del podio. Il massimo risultato ottenuto da Russell e Hamilton è stato il terzo posto in svariate gare.

A Silverstone la Mercedes è sembrata più vicina, quantomeno alla seconda piazza, approfittando delle caratteristiche dell’asfalto liscio della pista inglese. La situazione potrebbe riproporsi in Francia, dove le condizioni dell’asfalto potrebbe andare a mitigare i problemi di porpoising della wing car teutonica. La W13 è una vettura nata male, con più difetti che pregi. Avrebbe dovuto demolire la concorrenza, ma il vero potenziale dell’auto non è mai emerso, a causa dei continui sobbalzi. Hamilton e Russell si sono lamentati, per una questione di sicurezza, del porpoising ma, in realtà, sono stati i tecnici di Brackley a sottostimare in origine il problema.

La questione si è fatta molto delicata ad Imola e su altri tracciati dove la Stella a tre punte ha palesato dei limiti enormi. Se Russell è riuscito a mettere una pezza, chiudendo le prime nove gare dell’anno sempre in top 5, non si può dire lo stesso di Hamilton. Il rendimento dell’anglocaraibico è stato altalenante nella prima fase. Negli ultimi 3 GP il #44 sembra tornato il martello costante di un tempo, pur non trovando il feeling migliore con il mezzo. In Austria si è reso protagonista di un brutto incidente, finendo contro le barriere in qualifica. Un botto, sottolineato dal boato indecoroso dell’orange army, che non ha fermato il sette volte iridato nella sfida domenicale. Il problema della Mercedes è che, salvo rare eccezioni, si trova in una terra di mezzo.

Le Frecce d’argento sono, nettamente, più forti di McLaren e Alpine, ma anche, decisamente, più lente di Ferrari e Red Bull Racing. In una gara lineare, senza i ritiri dei primi quattro driver dei due top team, George e Lewis possono ambire al massimo alla quinta posizione. La coppia britannica è stata brava a cogliere le poche chance avute sin qui, ma certo non può essere motivante salire sul podio per un problema tecnico o un errore di Sainz, Perez, Leclerc e Verstappen. Se Russell ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, considerando un salto di qualità il passaggio dalla Williams alla Mercedes, per Hamilton la stagione, inizialmente, è stata un calvario.

Ferrari, la previsione di Damon Hill

Lewis ha sofferto, a livello psicologico, la fine di un percorso glorioso. Ad Abu Dhabi è arrivata una doccia fredda, difficile da dimenticare. Una beffa atroce, causata da un errore di Michael Masi. Chiunque avrebbe perso il mondiale 2021 avrebbe avuto un contraccolpo psicologico. Lewis ad un certo punto ha perso anche fiducia nel sistema e ha iniziato a chiudersi in sé stesso. E’ tornato con tanta voglia di fare e dimostrare nel 2022, ma è venuto a mancare un mezzo competitivo. C’è chi ancora crede nella possibilità che la Mercedes possa lottare per la vittoria.

L’ex campione della Williams, Damon Hill, è convinto che nel weekend francese, le differenze tra i tre top team sanno minime. La Mercedes ha voglia di lottare su un circuito, anche storicamente, favorevole alle caratteristiche delle Frecce d’argento. Al podcast di F1 Nation, hanno parlato Berger e Hill. L’ex pilota della Ferrari ritiene che, alla fine la spunterà Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Damon, invece, ha in mente uno scenario molto diverso. “Andrò con Lewis Hamilton – ha annunciato il figlio d’arte di Graham, che si aspetta che potrebbe esserci un incidente tra Verstappen e Leclerc – abbiamo parlato di come se la sono cavata bene. Penso che la prima curva sarà un po’ complicata. Diciamo che Charles perde l’ala anteriore o che Max fora o qualcosa del genere”.

Uno scenario funesto per la Rossa e la Red Bull Racing che, secondo Hill, dovrebbe andare a favorire l’ascesa delle Mercedes. “Forse anche sul passo puro, la Mercedes sorprenderà perché penso che in assetto da gara Lewis sia stato a volte molto veloce”. Addirittura secondo Damon potrebbe arrivare una doppietta Mercedes, con Lewis Hamilton al primo posto, seguito da George Russell e Carlos Sainz. Al momento sembra pura fantasia, ma in passato Hill ha previsto tante situazioni che poi si sono, effettivamente, verificate.

Va aggiunto che Carlos Sainz dovrebbe partire dalle retrovie. Il #55 non si arrende: messaggio importante lanciato alla Ferrari. Berger, in un simpatico siparietto, ha chiesto ad alta voce quale sia la nazionalità di Hill e se forse ha bevuto un drink di troppo. I due hanno scherzato sull’esito della corsa, ma secondo Berger non vi saranno possibilità per la Mercedes, perché Verstappen e Leclerc si lasceranno il dovuto spazio. Ferrari, altro attacco alla Red Bull: ecco cosa succederà in Francia. Gli sviluppi, quindi, potrebbero fare la differenza a Le Castellet.