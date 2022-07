F1, in arrivo a sorpresa un nuovo pilota: la notizia accende i tifosi

L’età media dei piloti del circus della F1 potrebbe, ulteriormente, abbassarsi in futuro con lo sbarco in pista di un nuovo talento spagnolo.

Negli ultimi anni la F1 ha cambiato pelle con tantissimi giovani che si sono presi la scena. Charles Leclerc e Max Verstappen sono diventati i piloti di punta nel 2022, dandosi battaglia sin dalla prima tappa del mondiale. I due giovani, classe 1997, hanno spodestato i vecchi leoni che avevano reso grande, nelle stagioni precedenti, la categoria regina del Motorsport. L’arrivo del monegasco in Ferrari nel 2019, dopo l’ottima prima stagione in Alfa Romeo Sauber, sbaragliò la concorrenza, ridimensionando Sebastian Vettel.

Il quattro volte iridato vinse una sola gara a Singapore, il 22 settembre 2019, rispetto ai due successi a Spa e Monza di Leclerc. Il tedesco, inoltre, ottenne meno pole e, alla fine, anche meno punti del #16. Fu l’inizio della fine dell’avventura di Seb in Ferrari, anche perché la SF1000 nel 2020 si rivelò essere una delle peggiori monoposto della storia del Cavallino. La carriera di Charles è ancora agli albori, ma ha già dimostrato di essere il cavallo di punta della squadra fondata da Enzo Ferrari. Max Verstappen, lo scorso anno, è riuscito addirittura a spodestare il sette volte campione del mondo della Mercedes, Lewis Hamilton.

L’olandese, dopo un testa a testa appassionante, ha beffato l’anglocaraibico all’ultima tornata dell’ultimo Gran Premio della stagione. I tifosi sono andati in visibilio, ma l’errore del direttore di gara Masi ha spianato la strada al figlio d’’arte di Jos. In ogni caso il #33, oggi numero 1 della griglia, ha meritato il titolo mondiale. Nel 2021 ha conquistato più successi del rivale, dimostrando una tenacia e una forza d’animo da autentico fenomeno. Con il cambio di regolamento, Max Verstappen e Charles Leclerc si sono ritrovati, come ai tempi dei kart, uno contro l’altro. L’olandese sta facendo valere una maggiore esperienza, ma può fare affidamento anche su un team collaudato, abituato a vincere e non sbagliare strategie.

Oltre a Verstappen e Leclerc, si è affacciato ai piani alti anche George Russell. Il nativo di King’s Lynn, classe 1998, dopo un triennio molto duro e formativo in Williams, ha iniziato alla grande l’avventura in Mercedes. Nei primi 9 Gran Premi della stagione ha sempre chiuso in top 5, riuscendo spesso a stare davanti al suo compagno di squadra. La F1 ha anche altri talenti che si stanno facendo largo, sgomitando con la vecchia guardia. Il ventiduenne Lando Norris è un altro crack in prospettiva, avendo già sfiorato la vittoria. L’inglese della McLaren ha già collezionato sei podi, mettendo in ombra un pilota come Daniel Ricciardo. Rimanendo in tema McLaren, qualcosa bolle in pentola, proprio a causa delle scarse performance dell’australiano.

F1, nuovo pilota all’orizzonte

In casa McLaren la delusione per una stagione sotto tono è evidente. Norris ha portato ad Imola la vettura inglese sul terzo gradino del podio, sfruttando un regalo inaspettato di Charles Leclerc. Il monegasco nel tentativo di recuperare la seconda piazza di Sergio Perez ha commesso un errore, finendo in testacoda. Lando sta facendo il massimo, anche in questa annata complicata, su una vettura nata male. La MCL36 non può ambire ad una posizione superiore al quarto posto nei costruttori, essendo a pari punti con l’Alpine. Norris ha messo a referto 64 punti, dimostrandosi il primo degli altri. Dopo gli inarrivabili driver di Red Bull Racing, Ferrari e Mercedes, il giovane di Bristol occupa la settima piazza. Fernando Alonso ha fatto a pezzi la F1: che bordata anche alla Ferrari!

Daniel Ricciardo, invece, ha conquistato appena 17 punti. Una miseria, dovuta dal fatto, oramai conclamato, che l’esperto pilota australiano non ha trovato il feeling migliore con l’auto ad effetto suolo. Lo scorso anno, almeno, a Monza l’ex pilota della Red Bull Racing aveva conquistato una brillante vittoria. La McLaren motorizzata Mercedes si sta guardando intorno, pianificando l’inserimento di un futuro campione. Alex Palou Montalbo è un pilota automobilistico spagnolo, nato Sant Antoni de Vilamajor il primo aprile 1997. Ha iniziato la sua carriera nel Motorsport grazie al supporto di Adrián Campos. Nel 2021 con il team Chip Ganassi Racing ha vinto il titolo della Indycar.

Palou è, attualmente, occupato in IndyCar nel tentativo di difendere il titolo, anche se per farlo dovrà recuperare il gap con il suo compagno di squadra, Marcus Ericsson, che al momento è avanti di 35 punti. Uno dei suoi principali rivali, Will Power, ha spifferato un dettaglio non di poco conto. “Al cento per cento è il motivo per cui Palou vuole andare alla McLaren: avere una possibilità in F1”, ha annunciato Power alla vigilia del Gran Premio di Toronto. “Vorrei che Zak Brown fosse stato qui quando sono arrivato, perché so che avrei avuto un’opzione per andare in F1”, ha chiosato il pilota australiano. Ferrari, clamoroso dalla Spagna: si parla di un complotto anti-Sainz.

Più indizi fanno una prova. La McLaren ha testato Herta in un sessione di prove a Portimao. La squadra inglese ha a disposizione un tris di talenti dell’Indycar, Alex Palou, Pato O’Ward e Colton Herta, per un futuro nel circus. Uno di loro potrebbe arrivare in F1 nel 2023 o l’anno successivo e per Ricciardo le cose non sembrano mettersi benissimo. “Sono impegnato con la McLaren fino alla fine del prossimo anno e non lascerò” la Formula 1, ha continuato ad assicurare il pilota australiano. “Sono d’accordo sul fatto che non è sempre stato facile, ma chi vuole che sia facile? Sto lavorando duro con il team per migliorare, capire la macchina e portarla avanti, dove deve”. Un messaggio chiaro, ma basterà per non vedere un nuovo talento sbarcare nel circus?