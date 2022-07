Ferrari, clamoroso dalla Spagna: si parla di un complotto anti-Sainz

Incredibile quanto dichiarato da un giornalista spagnolo, che sostiene che in Ferrari sia in atto un sabotaggio contro Carlos Sainz.

La Ferrari si è presa due vittorie consecutive su piste favorevoli alla Red Bull, trionfando con Carlos Sainz nel Gran Premio di Gran Bretagna e con Charles Leclerc in Austria, riaprendo la corsa al sogno mondiale. Max Verstappen conserva 38 punti di vantaggio sul monegasco, ma il passo mostrato dalla Rossa in casa dei nemici ha messo paura ai rivali.

Il Gran Premio d’Austria ha ridato speranza e vigore alla Scuderia modenese, che lascia Spielberg nella consapevolezza di essere tornata nettamente la monoposto più veloce. Tutto ciò era già avvenuto diverse volte nel corso di questa stagione della nuova F1, come a Barcellona o a Monte-Carlo, occasioni dove l’affidabilità nel primo caso e le strategie nel secondo avevano tolto a Leclerc due vittorie sicure.

A Baku c’era una situazione di equilibrio con la Red Bull sul fronte delle prestazioni, e la strategia era stata perfetta, ma anche in quel caso ci ha pensato il cedimento della power unit a relegare il monegasco nella lista dei ritirati. L’Azerbaijan è stato forse il punto più basso della stagione, con entrambe le F1-75 ritirate visto il guasto al Brake by Wire che aveva fermato Sainz, ritiratosi dopo pochi passaggi.

Il successo di Verstappen in Canada, con Leclerc quinto dopo essere partito dal fondo, sembrava aver messo la parola fine a questo mondiale delle nuove monoposto ad effetto suolo, con il campione del mondo ormai a +49 sul monegasco. Le ultime due tappe hanno permesso a Charles di guadagnare 11 lunghezze su due piste, sulla carta, favorevoli al team di Milton Keynes, ma c’è da dire che la Ferrari avrebbe potuto guadagnare ancor di più.

Gli errori strategici di Silverstone pesano come un macigno, perché adesso, con quella vittoria, il monegasco si ritroverebbe a soli 25 punti dalla vetta, un margine piuttosto risicato da contenere per l’iridato considerando la ritrovata competitività della F1-75. Tuttavia, il mondiale resta lunghissimo ed apertissimo, ma nono sono più ammessi passi falsi strategici e di affidabilità.

Dopo quella di Monaco, un’altra doppietta alla portata è andata a farsi friggere in Austria, a causa delle fiamme che hanno avvolto la vettura di Sainz. Il cedimento della power unit ha costretto lo spagnolo al quarto ko stagionale, il secondo, dopo Baku, causato da problemi tecnici. All’epoca era stato un guasto al Brake by Wire a fermare la sua vettura, ma a Spielberg è stata l’unità propulsiva ad abbandonarlo.

Ferrari, dalla Spagna si insinua un complotto anti-Sainz

Nelle ultime ore si sono levate delle voci incredibili contro la Ferrari, partite dal noto giornalista Carlos Miguel di “Marca“, celebre quotidiano sportivo spagnolo. Miguel ha insinuato un complotto ai danni di Carlos Sainz, che proprio una settimana prima aveva approfittato di un errore strategico del Cavallino su Charles Leclerc, che a propria volta aveva fatto gridare al sabotaggio.

Ecco le parole del giornalista: “Due ore prima della gara un esperto giornalista italiano mi ha detto, tra il serio ed il faceto, una frase inquietante, ovvero che in questa gara avrebbe vinto la Ferrari. Questo è ciò di cui ha bisogno il Campionato del Mondo. Come se ci fosse un pulsante a disposizione di Domenicali per riaprire il Mondiale“.

“Qualcuno mi spieghi cosa diavolo è successo alla Red Bull di Max Verstappen tra sabato e domenica, sembra una stregoneria. Nella Sprint ha retto abbastanza bene 24 giri con le gomme medie, nel Gran Premio non andava bene con nessuna mescola e Leclerc l’ha superato come se non esistesse“.

“Fa parte dei misteri anche il fatto che il motore di Sainz prenda fuoco proprio quando l’atmosfera tra i due piloti Ferrari è più tesa che mai. Leclerc ha sorriso, sino a che non ha visto Carlos metterlo alle strette. Poi storce la bocca, va a cena con Binotto, porta con sé il suo manager Nicolas Todt, con tutte le ramificazioni mediatiche che ne conseguono. La stampa, più influenzata che influente, che va in rivolta nonostante il meritato trionfo di squadra“.

“Carlos aveva una macchina che perdeva tra i due e i tre decimi nella seconda parte di gara a Silverstone, ma non ha mai perso di vista la vittoria. I 26 punti persi rispetto al compagno al Red Bull Ring, fanno sembrare gli ordini di scuderia pronti a partire da Settembre. Ma in realtà sono già partiti. Sabato sera infatti Carlos è diventato il cattivo, perché ha attaccato Leclerc, che nella Sprint non era molto veloce“.

Il giornalista ha concluso: “Nel Gran Premio poi Maranello ha deciso strategie diverse per i propri piloti sino alla prima sosta. Charles ha dovuto fare da lepre, Sainz ha dovuto invece gestire le gomme. E non potevano lottare tra loro. Sainz si è fermato per due volte ai box con le gomme in perfette condizioni, proprio quando era libero di spingere e con gomme dure stava facendo tempi migliori del suo compagno, è stato richiamato ai box. Monsieur Leclerc alla domenica non era più veloce. La certezza che Carlos non potesse vincere, dopo il successo di Silverstone, è stata la cosa più tangibile della domenica“.