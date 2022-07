Marc Marquez, l’ultima foto sui social fa sognare i fan

Marc Marquez posta un’immagine sui social che darà adito a molte speculazioni sul suo ritorno in classe regina.

Ricompare sui social Marc Marquez, a distanza di un mese dall’ultima operazione avvenuta lo scorso 2 giugno. Almeno due volte a settimana il campione della Honda ha tenuto informati i suoi fan circa le condizioni di salute e stavolta, nell’ultimo posto, possiamo notare una grossa novità.

Il talento di Cervera ha tolto il tutore al braccio e il braccio è finalmente libero di respirare e muoversi con una certa libertà. Nessuna parola scritta da parte del campione della Repsol Honda, ma il disegno di una clessidra che alimenta le speranze di coloro che lo vorrebbero rivedere in sella alla RC213V quanto prima. Al momento non c’è una data ben precisa, ma questo post sicuramente alimenterà le speculazioni.

Marc Marquez gira la clessidra

Sono giorni di relativo relax per Marc Marquez, tra natura, mare e piscina, in attesa che i dottori indichino la precisa linea da seguire con la riabilitazione. Probabilmente a giorni sosterrà un’altra visita medica con annessa radiografia, per capire le reali condizioni del suo omero destro e iniziare a fare delle previsioni per il rientro in pista. Per il campione si tratta della quarta operazione a cui è stato sottoposto dall’incidente di Jerez 2020 e questa dovrebbe essere l’ultima.

Nessuno gli metterà fretta per rimettersi al lavoro, l’ultima parola spetterà ai dottori che lo hanno operato e ne seguono la ripresa step by step. Ma l’ultimo post sui social fa intendere chiaramente che il maggiore dei fratelli Marquez scalpita per ritornare sulla Honda che ha lasciato dopo l’ultima apparizione del Mugello, quando ha ricevuto la chiamata per volare negli Usa e sottoporsi ad una osteotomia omerale rotazionale.

Al momento tutto sembra procedere come da prassi, non avverte dolore e appare molto sereno. Le speculazioni su quando Marc Marquez tornerà in MotoGP non si sono fatte attendere. Secondo fonti spagnole potremmo rivederlo già in occasione del test di Misano, dove Honda porterà nuove componenti della moto 2023, ma per altri i tempi sarebbero ancora prematuri e ci sarebbe il forte rischio di complicare la sua ripresa. Non resta che attendere informazioni ufficiali.