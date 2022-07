Marc Marquez, ritorno anticipato? C’è un grave rischio per lui

Resta incerta la data del ritorno in pista di Marc Marquez, ma in caso ri rientro anticipato potrebbe rischiare grosso.

Nei prossimi giorni Marc Marquez terrà la seconda visita medica, decisiva per decidere quale strada seguire con la riabilitazione e farsi un’idea più precisa circa i tempi di recupero. In casa Honda attendono il suo ritorno con trepidazione, dal momento che i suoi dati sono necessari per proseguire con lo sviluppo della RC213V 2023, ma servirà prima l’ok dei medici.

Secondo alcune fonti spagnole il campione di Cervera sarebbe pronto a ritornare già in occasione del test di Missano in programma a settembre, una voce che è stata amplificata anche dalle tv nel corso del GP di Assen prima della pausa estiva. Ma secondo esperti medici questa previsione sarebbe troppo ottimistica e rischiosa. Ad agosto Marc Marquez sarà probabilmente ai box per seguire da vicino il lavoro che stanno svolgendo ai box in sua assenza, ma per risalire in sella ad una moto potrebbe volerci almeno un mese in più.

Rischi per Marc Marquez

Rubén Garcia è un noto fisioterapista esperto nella valutazione dei danni fisici con una vasta esperienza nella riabilitazione e nel recupero da tutti i tipi di lesioni. In una intervista rilasciata ai colleghi spagnoli di Motoracenation.com prova a fare chiarezza sull’infortunio dell’otto volte campione del mondo e sui rischi circa un eventuale rientro anticipato. Il fatto che stia eseguendo riabilitazione passiva significa “che il chirurgo non vuole che ci sia alcuna attivazione muscolare in modo che la testa omerale non si muova più fuori posizione”.

Secondo il dott. Garcia ci vogliono almeno sei mesi di stop dall’operazione tenutasi negli States agli inizi di giugno. Quindi un ritorno non sarebbe da prevedere prima di ottobre. Il fatto di averlo in pista a settembre per i test di Misano, secondo il noto medico spagnolo, sarebbe “molto frettoloso, suicida . Non darei una moto a Marc prima di ottobre o novembre e solo per vedere come si sente”.

Inoltre non si tratta di una semplice operazione per Marc Marquez, ma del quarto intervento in meno di due anni, con un osso che ha subito un grande stress “con infezioni, con pseudoartrosi, con mancanza di consolidamento e che ha già subito quattro operazioni. Bisogna far riposare il braccio, ha urgente bisogno di riposo”.