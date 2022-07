Il giovane pilota spagnolo della MotoGP Joan Mir è arrivato al suo quarto anno in Suzuki. Scopriamo di più su vita privata, fidanzata, carriera, stipendio.

Campione del mondo di Moto3 nel 2017, un solo anno nella serie successiva, poi a giusta ragione, la Suzuki dopo averlo portato in classe regina, non lo ha mai più mollato. Oggi, probabilmente, Joan Mir, è uno dei migliori piloti della MotoGP.

La scheda di Joan Mir

Nome : Joan Mir Mayrata

: Joan Mir Mayrata Data di nascita : 1º settembre 1997

: 1º settembre 1997 Luogo di nascita : Palma di Maiorca (Spagna)

: Palma di Maiorca (Spagna) Altezza: 181 cm

181 cm Fidanzata: Alejandra Lopez Garro

Alejandra Lopez Garro Segno zodiacale : Vergine

: Vergine Professione : Pilota motociclistico

: Pilota motociclistico Instagram: joanmir36official

Perché il numero di Joan Mir è il 36

Joan è evidentemente legato al suo numero di carrozzeria, il ’36’, perché anche quando ha vinto il Mondiale, ha scelto l’anno dopo di non correre con la ‘1’, per tenersi stretto il suo numero a due cifre. Non sappiamo come mai abbia scelto proprio quello, ma come mai se lo sia tenuto, sì. Mir ha spiegato che con il 36 ha vinto due Mondiali e forse con un po’ di scaramanzia quindi, non lo ha voluto sostituire.

L’esordio di Joan Mir in MotoGp nel 2019

Joan aveva completato l’unico suo campionato in Moto2 con la Kalex, quando la Suzuki lo contattò per portarlo tra le sue fila. L’esordio in classe regina del maiorchino, ebbe luogo il 10 marzo 2019, al Gran Premio motociclistico del Qatar. Una bella prova per l’iberico che andò anche a punti con la Suzuki Ecstar, con cui arrivò 8º.

La fidanzata di Joan Mir: Alejandra Lopez Garro

Lo spagnolo, risulta fidanzato da anni con Alejandra Lopez Garro. E “beato lui”, possiamo dire tranquillamente, perché la sua bionda connazionale, è davvero molto bella. Anche a lei piacciono gli sport estremi, dal momento che è amante del paracadutismo. Anche lei maiorchina, Alejandra segue spessissimo il fidanzato alle Gare ed è molto bella, con un fisico davvero pazzesco. Infatti, è tra le wags preferite dai tifosi, ed ha quasi ventimila follower.

Gli sponsor legati a Joan Mir

Ci sono clausole legate a vittorie e sponsor, nel contratto di Mir, questo significa che gli sponsor legati allo spagnolo sono praticamente quelli della sua scuderia. In pratica, Mir è legato soprattutto alla stessa Suzuki.

Prima vittoria e primo podio di Mir

Il Gran Premio motociclistico d’Europa 2020 ha sancito la primissima vittoria di Joan Mir in classe regina. Un anno dopo il suo esordio in MotoGP infatti, il ragazzo nato alle Baleari, vinse proprio in casa sua, visto che il circuito si trova vicino Valencia, battendo sul tempo, il compagno di scuderia, Alex Rins, e il pilota KTM, Pol Espargaro (per un podio tutto spagnolo).

Quanto guadagna Joan Mir

Ovviamente, al di là delle clausole aggiuntive e degli sponsor, il buon Mir ha chiesto un rinnovo sostanzioso, poco fa alla Suzuki, visto che nel 2020 diventò campione del mondo. Lo spagnolo, al momento sarebbe il quarto pilota più pagato della griglia, dietro a due giganti connazionali, Marc Marquez e Maverick Vinales, ed a pari merito con Fabio Quartararo. Joan infatti, ha un sostanzioso stipendio di 6 milioni di euro l’anno.