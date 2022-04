Il campione del mondo in carica in MotoGP è lui: Fabio Quartararo, da quanto tempo è in classe regina e tutte le curiosità.

Pilota francese di origini italiane, Fabio Quartararo ha dimostrato la sua classe a soli 22 anni, diventando campione del mondo a pochissimi anni dal suo esordio. E dire che non aveva mai vinto un Motomondiale, neanche nelle classi inferiori. Ecco cosa non sapevamo di lui.

La scheda di Fabio Quartararo

Nome : Fabio Quartararo

: Fabio Quartararo Data di nascita : 20 aprile 1999

: 20 aprile 1999 Luogo di nascita : Nizza (Francia)

: Nizza (Francia) Età : 23 anni

: 23 anni Altezza: 173 cm

173 cm Fidanzata: –

– Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Professione : Pilota motociclistico

: Pilota motociclistico Instagram: fabioquartararo20

Il numero di Fabio Quartararo è il numero 20

Fabio corre con il numero 20 sulla scocca. Come molti in MotoGP, non ha scelto il numero 1, dopo aver vinto il Mondiale, cosa che succede più spesso in F1. Il francese ha dichiarato di voler continuare col numero con cui ha iniziato la carriera, il suo 20, quindi.

L’esordio di Fabio Quartararo nel 2019

Due anni in Moto3, due anni in Moto2 e poi, il 10 marzo del 2019, arriva l’esordio al Gran Premio motociclistico del Qatar. Fabio, si accomodò sulla sella della sua Petronas Yamaha SRT, guadagnando il giro veloce della giornata, ma finendo sedicesimo su venti, e non andando a punti.

Fabio Quartararo è davvero single?

Il nizzardo è molto poco incline a parlare della sua vita privata ed anche a mostrarla sui social. Però, oggi tra paparazzi e quote gossip, prima o poi venire a conoscenza degli amori di un personaggio famoso è diventato molto facile. Fabio Quartararo al momento, sembrerebbe essere single, quindi per chi fosse alla lettura ed interessata, siete ancora in tempo per provare a conoscerlo ed approfondire la simpatia.

Gli sponsor legati a Quartararo

Quartararo ha una linea di vestiti e gadget personale, l’etichetta presenta il numero venti con delle corna, ed infatti la linea, in onore al suo soprannome, è chiamata El Diablo. Questi oggetti, fanno parte del Gruppo Pritelli. Per il resto però, sul web, non si trovano i nomi di altre sponsorizzazioni firmate dal pilota, oltre a quelli legati alla scuderia, come la Monster, ed un gruppo italiano, la Beta Utensili.

Prima vittoria e primo podio di Fabio Quartararo

Al Motomondiale, il primo podio del classe ’99, ricorre al 2015, alla seconda gara assoluta tra i ‘grandi’, di Quartararo. E la prima vittoria assoluta invece, arrivò in Moto2 nel 2018. Per quanto riguarda la classe regina, il primo podio del francese, molto tifoso della Juventus, è del Gran Premio motociclistico di Catalogna 2019, dove arrivò secondo. Per portare a casa il primo oro però, attenderà quasi un anno ed a quanto pare, la penisola iberica gli porta molta fortuna. Questo, perché il primissimo, primo posto, risale al Gran Premio motociclistico di Spagna 2020, dove si lasciò alle spalle, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso.

Quanto guadagna Fabio Quartararo

Quartararo guadagna bene, ma forse non abbastanza per i suoi gusti, dal momento che sembra sempre più lontano dalla Yamaha, per la prossima stagione. Al momento, il francese è infatti il terzo pilota più pagato della MotoGP, dietro solo a Marquez e Maverick Vinales, con 6 milioni di euro a stagione.