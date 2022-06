L’ex Ferrari azzarda il paragone: “Leclerc? Vi dico chi mi ricorda”

Era presente nei suoi ultimi momenti gloriosi e l’ha accompagnata fino all’inizio dell’era, sfortunata, targata Alonso. Rob Smedley conosce la Ferrari alla perfezione. Anche per questo le sue parole fanno sensazione.

Secondo l’ingegnere inglese, per undici stagioni al muretto della Rossa, la Scuderia di oggi sarebbe già in possesso degli ingredienti utili per tornare quella competitiva di anni fa.