Aleix Espargarò e quel paragone con Valentino Rossi: fan senza parole

La prestazione di Espargarò ad Assen ha gasato molto Rivola, AD di Aprilia Racing, che ha persino menzionato Valentino Rossi.

Il Gran Premio d’Olanda ha confermato ancora una volta quanto sia forte Aleix Espargarò in sella all’Aprilia. C’è sicuramente dell’amarezza per non essere salito sul podio, visto che aveva un passo per giocarsi la vittoria, però lo spagnolo può essere contento della sua velocità.

Era in seconda posizione quando al quinto giro Fabio Quartararo lo ha buttato fuori pista in un tentativo di sorpasso che lo ha portato anche a cadere. Espargarò è finito sulla ghiaia, ma è rimasto sempre in sella ed è rientrato in quindicesima posizione. Da lì ha dato vita a una rimonta furibonda che gli ha permesso di chiudere la gara di Assen al quarto posto.

Undici posizioni recuperate, una serie fantastica di sorpassi. Il più bello è stato quello all’ultimo giro, quando ha infilato sia Jack Miller che Brad Binder prima dell’ultima chicane. Due rider superati con una manovra da campione e ridotto al minimo possibile il danno che aveva fatto Quartararo (ritirato), ora distante 21 punti in classifica generale.

Aprilia MotoGP, Rivola elogia Aleix Espargarò

Poteva andare ancora meglio, ma in Aprilia c’è comunque soddisfazione per i risultati ottenuti al TT Circuit. Un’altra volta si è visto il valore della RS-GP e del progetto del team. E adesso non c’è un solo pilota andare forte, ma due.

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha parlato a Sky Sport MotoGP, si è detto emozionato per la prestazione di Espargarò e non nasconde che Aleix potesse puntare a vincere: “Non sappiamo quale sarebbe stato il vero passo di Bagnaia e Quartararo, ma abbiamo visto quello di Aleix ed era il più forte in gara. Comunque Espargarò ha fatto una di quelle gare che io vedevo in televisione quando c’era Valentino Rossi. Da un po’ di tempo in MotoGP non si vedeva una rimonta del genere, è qualcosa da ricordare”.

Rivola ha belle parole anche per Vinales, ovviamente: “Sapevamo che iniziava ad arrivare e che qui sarebbe stato veloce, perché c’è una pista che gli piace. Spero che lo aiuti a trovare quella fiducia che ancora gli manca per trovare l’ultima zampata. Il pilota c’è”.

Rispetto al compagno di squadra, Maverick deve certamente migliorare nelle qualifiche. Ancora non riesce ad essere abbastanza veloce sul giro secco con gomma nuova. Però di weekend in weekend sta facendo progressi e ciò è molto importante. Il podio ritrovato ad Assen è il suo primo con l’Aprilia e certamente gli darà tanta fiducia per il resto della stagione.