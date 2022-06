Alex Marquez lascia Honda: LCR ha trovato il sostituto

Dopo tre stagioni in sella alla Honda Alex Marquez lascerà la RC213V al termine del Mondiale 2022. Lucio Cecchinello sceglie il sostituto.

La collaborazione tra Honda e Alex Marquez sta per arrivare ai titoli di coda. Al termine di questa stagione il due volte campione del mondo, nel 2014 in Moto3 e nel 2019 in Moto2, il minore dei fratelli di Cervera scenderà dalla RC213V dopo tre anni che hanno portato solo alla conquista di due podi. Nel week-end di Assen Lucio Cecchinello, boss del team satellite LCR Honda, ha ammesso che la trattativa con Alex Rins è a buon punto.

La sella di Alex Marquez è stata messa in dubbio dopo la notizia dell’uscita di Suzuki dal Mondiale a fine stagione. Questo ha portato all’immissione sul mercato di due piloti che hanno fatto gola a molti, come Alex Rins e Joan Mir, entrambi finiranno in HRC, con il maiorchino che presto annuncerà il nuovo contratto con la squadra ufficiale, dove andrà ad affiancare Marc Marquez al posto di Pol Espargarò in rotta verso KTM Tech3.

Alex Marquez verso la Ducati

Per Alex Marquez si aprono le porte della Ducati con il team Gresini Racing, con Lucio Cecchinello che ha quasi confermato la sua partenza ad Autosport.com. “Capiamo perfettamente che Alex sta trovando sempre più difficile rimanere su una moto che, sfortunatamente, non è competitiva come merita per la sua dedizione. Fino alla fine gli daremo tutto il meglio che possiamo offrirgli, ma per lui è difficile trovare la motivazione se non riesce a fare risultato”.

Nel fine settimana in Olanda potrebbe arrivare la svolta di mercato e magari nei prossimi giorni anche l’annuncio tra Alex Rins e LCR Honda. “Abbiamo parlato con l’agente di Rins e ci siamo capiti su molte cose”, ha aggiunto Cecchinello. “Vorrei chiudere la trattativa prima della pausa estiva, dato che quest’anno è molto lungo”.

Alex Marquez andrebbe a fare coppia con Fabio Di Giannantonio a partire dalla prossima stagione, visto che Enea Bastianini passerà in Pramac Racing o in Ducati factory. Il pilota spagnolo porta con sé anche una ricca dote da parte dello sponsor Estrella Galicia. Ma basterà per garantirgli una Desmosedici GP ufficiale oppure dovrà accontentarsi di una Ducati GP22? Dettagli che verranno resi pubblici nei prossimi giorni.