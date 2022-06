Fiat, arriva la nuova versione della Campagnola? Ecco come sarà (VIDEO)

La Fiat è pronta per rispolverare un modello iconico, ovvero la Campagnola. Ecco le prime anticipazioni di questa vettura.

In casa Fiat c’è voglia di continuare a stupire. Quello che sta vivendo il mondo dell’automotive è un momento a dir poco drammatico, con i bilanci delle case automobilistiche che sono in rosso ormai da mesi. La crisi dei microchip ha rallentato la produzione, ma anche il caro carburanti sta facendo il suo effetto.

In molti, ormai, preferiscono puntare su un usato piuttosto che comprare la vettura nuova, e tutto ciò sta producendo un effetto domino. Secondo quelli che sono i dati forniti dall’Acea per il mese di aprile, nell’area composta dai Paesi Ue ed Efta e dal Regno Unito sono state immatricolate solo 830.447 vetture, con un clamoroso calo del 20,2% rispetto ai dati dell’aprile del 2021, con un’aggravante non di poco conto.

Infatti, nel 2022 si è tornati alla quasi normalità per quello che riguarda il Covid-19, mentre sia lo scorso anno che in particolare due anni fa, il mondo era stato praticamente bloccato dalla pandemia. C’è molto da riflettere su quanto sta avvenendo, con l’Europa che è pronta per puntare tutto sull’elettrificazione entro poco più di un decennio.

Di questo avviso è anche il gruppo Stellantis, di cui fa parte la Fiat, che entro il 2027 vuole che tutti i marchi che ne fanno parte vadano ad elettrificare le loro gamme. Non ci dovranno più essere vetture alimentate a benzina, gasolio, metano e GPL, ma solo veicoli a propulsione elettrica.

Il marchio torinese sta cercando di adeguarsi e negli ultimi anni ha presentato i primi modelli ibridi come la nuova 500, ma a breve arriverà anche una Panda full electric e totalmente rivista anche nelle forme, piuttosto futuristiche. La vetturà dirà addio al segmento A, con il passaggio a quello B.

Da quanto si apprende, i prezzi risulteranno accessibili per tutti. Si punterà su una sorta di doppia anima, in quanto la nuova Panda avrà le vesti di supermini elettrica ma anche di SUV compatto. Gli appassionati del marchio piemontese sono molto curiosi di scoprirne le forme, ma anche il prezzo d’acquisto, sperando che l’elettrico non sia più una sorta di miraggio per i cittadini.

Fiat, in arrivo una nuova Campagnola

La Fiat Campagnola è un fuoristrada che è stato prodotto dalla casa torinese dal 1951 al 1987, anche nelle versioni militari AR5x e AR76A. Per l’estate del 2022, vale a dire quella che sta entrando nel vivo proprio in questi giorni con ondate di caldo da far spavento, questo iconico modello è pronto al ritorno sul mercato.

L’esperto designere e YouTuber Tommaso D’Amico ha provato ad immaginarla in uno dei suoi video, descrivendola nei minimi dettagli: “ Il modello del concept prende spunto dalle versioni originarie, prevedendo materiali all’avanguardia e odierne tecnologie. Le dimensioni leggermente maggiorate del modello fanno della versione oggetto del render un’auto di un certo peso, relativamente all’abitabilità, impreziosita con materiali e rifiniture di alto livello“.

“All’interno, il quadro strumenti è dotato di una significativa serie di optional di ultima generazione e di un sistema di infotainment particolarmente accattivante. Questa leggenda italiana, basata su tecniche moderne, include un nuovo motore a benzina 1.9 turbo benzina da 250 CV, con trazione 4X4. L’aspetto sportivo, personalizzato da varie componenti della carrozzeria, sarà caratterizzato ulteriormente da colori molto attuali che ne esalteranno la linea aggressiva e giovanile“.

La Fiat fa sul serio e non si tira indietro nonostante le suddette problematiche relative al momento di crisi dell’automotive. Tra le novità mormorate c’è anche un possibile ritorno della 500 Abarth, uno dei modelli più amati dagli appassionati della casa torinese. I prossimi mesi saranno a dir poco bollenti, ricchi di novità e che ci diranno molto sulle ambizioni future di questa casa automobilistica.