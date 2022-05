Fiat, arriva una nuova 500 Abarth? Ecco come potrebbe essere (VIDEO)

La Fiat è pronta ad immettere vari modelli sul mercato, ed i render si sprecano. Ecco come è stata immaginata la nuova 500 Abarth.

In un periodo di enorme difficoltà per il mercato dell’auto, la Fiat prova a guardare con ottimismo al prossimo futuro. Le vendite, in tutta Europa, sono in crollo totale, ed i dati diffusi da ACEA parlano chiaro. Rispetto all’aprile del 2021, dove anche il Covid-19 aveva un’influenza maggiore rispetto ad oggi, si è registrato un calo dell’oltre il 20%, un dato piuttosto preoccupante.

Il gruppo in maggiore perdita è quello della Volkswagen, ma c’è da dire che Stellantis non se la passa di certo bene. La holding olandese, nata dalla fusione tra i gruppi PSA e Fiat Chrysler Automobiles, è ovviamente proprietaria della casa torinese, ed ha una linea molto chiara per quanto riguarda il prossimo futuro.

Entro il 2027, tutti i marchi che fanno parte del gruppo Stellantis dovranno elettrificare la loro gamma, per portare a termine il processo voluto dall’Europa, che ha imposto lo stop alla circolazione dei veicoli con motore diesel entro il 2035 ed a quelli che sfruttano invece la benzina entro il 2035.

Vista la grande crisi del mondo dell’auto ed il crollo della domanda, viene da pensare se e quando sarà possibile un passaggio all’elettrico a tutti gli effetti. Le auto che sfruttano le nuove tecnologie risultano ad oggi molto costose per la gran parte degli automobilisti, ma proprio la Fiat è tra coloro che potrebbe iniziare a modificare le cose. La casa torinese infatti, sta lavorando ad una nuova versione della Panda, del tutto differente dalle precedenti.

La vetturà dirà addio al segmento A, con il passaggio a quello B. Il design sarà futuristico, ed ovviamente sarà “full electric”, ma con prezzi accessibili per tutti. Si punterà su una sorta di doppia anima, in quanto la nuova Panda avrà le vesti di supermini elettrica ma anche di SUV compatto. Gli appassionati del marchio piemontese sono molto curiosi di scoprirne le forme, ma anche il prezzo d’acquisto, sperando che l’elettrico non sia più una sorta di miraggio per i cittadini.

Fiat, primi render della nuova 500 Abarth

Per il 2023 si parla dell’arrivo di una nuova Fiat, in particolare della versione 500 dell’Abarth Super Sport. Ad immaginarla, come spesso avviene con le auto prossime all’immissione sul mercato ed alla presentazione, ci ha pensato il designer Tommaso D’Amico, che ha caricato un video sul suo seguitissimo canale YouTube.

“In questo video presento la nuova 500 Abarth Super Sport modello destinato ad utenti che vogliono provare sensazioni da brivido guidando un’auto mitica dal cuore che batte forte. Dopo la precedente sportiva della nuova 500 propongo una versione più cattiva, naturalmente prevista di nuovo per la rinomata casa per auto sportive Abarth“.

“Il modello del concept prende spunto dalle nuove versioni elaborate ed adeguate al carattere che contraddistingue i modelli Abarth, naturalmente prevedendo, nuovi materiali e super tecnologia sia per selleria e rivestimenti che per meccanica e carrozzeria. All’interno è possibile ammirare un’importante serie di optional ed un esclusivo sistema di infotainment“.

“Per questo piccolo capolavoro, sulla base di evolute tecnologie, è previsto un motore alimentato a benzina con trazione anteriore, cilindrata di 1368 cc e cambio meccanico, che sprigiona una potenza di ben 180 cv. Sul fronte della dotazione il modello aggiunge, a quanto già elencato nuovi cerchi da 17”. La carrozzeria avrà, naturalmente, colorazioni sportive che andranno dal verde acceso al rosso vivo, che valorizzeranno ulteriormente lo stile aggressivo del prototipo“.

L’attesa è alle stelle per gli amanti della Fiat e della storica Abarth. Nei prossimi mesi sono attese novità importanti, visto che il connubio tra questi due marchi ha sempre scaldato i cuori degli appassionati. L’obiettivo di Stellantis è molto chiaro, ma per determinati modelli, l’elettrico può attendere.