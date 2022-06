Verstappen, grande fiducia dopo le libere: il campione è già il favorito

Max Verstappen ha dominato le prove libere del Gran Premio del Canada, precedendo le Ferrari. Ecco le sue parole a fine giornata.

Una giornata da incorniciare quella vissuta a Montreal da Max Verstappen, che ha comandato sia la prima che la seconda sessione di prove libere nel venerdì del Gran Premio del Canada. Il campione del mondo, ormai in fuga mondiale, ha girato in 1’14”127 con gomma Soft, tenendosi alle spalle per appena 81 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc.

La Red Bull è la grande favorita, visto che il monegasco non sarà della partita almeno per la prima parte di gara. Il Cavallino ha infatti comunicato che Charles perderà dieci posizioni in griglia, a causa del cambiamento della centralina. Tuttavia, le novità non dovrebbero essere terminate, perché con ogni probabilità verrà deliberata in giornata una power unit completamente nuova, cosa che lo porterà a partire dal fondo.

Effettivamente, quella di Montreal è una pista che si presta molto ai sorpassi, ed è meglio sacrificare tutto in questo fine settimana per sperare poi di tentare la grande rimonta. Per Verstappen si tratta comunque di un gran bel regalo, che potrebbe permettergli di aumentare ulteriormente il gap in classifica.

Tra l’olandese ed il rivale, oltre ad esserci Sergio Perez nel mezzo, la differenza è già di 34 punti, un margine importante quello che può gestire il figlio di Jos. La Ferrari, con un crollo di affidabilità del tutto incomprensibile, ha compromesso quanto di buono aveva fatto nei primi appuntamenti, consentendo alla Red Bull di chiudere il gap e poi di riampliarlo a suo favore.

Quella del Canada è una pista sicuramente favorevole alla RB18, che avrà anche l’occasione di puntare all’ennesima doppietta vista la penalità di Leclerc. Carlos Sainz ha chiuso ieri in terza posizione girando in 1’14”352, davanti ad un sensazionale Sebastian Vettel che ha messo le ali all’Aston Martin, con soli tre decimi di ritardo dal leader. Con ogni rispetto per il tedesco, è chiaro che si tratta di un distacco troppo ridotto dalla Red Bull, che quindi, come anche la Ferrari, potrebbe avere un gran margine nel taschino.

Verstappen, ecco le sue parole dopo le libere

Max Verstappen ha raccontato le sue sensazioni alla stampa dopo il venerdì di prove libere, non nascondendo un certo ottimismo legato alle buone prestazioni della sua Red Bull. Il campione del mondo continua ad acquisire certezze, supportato da un team di Milton Keynes ben organizzato ed ormai al top.

“L’auto ha funzionato molto bene, ovviamente al venerdì si provano sempre tante cose diverse perché vuoi avere le soluzioni migliori per le qualifiche e la gara, ma sono molto ottimista. Devo dire che la mescola più morbida è sempre la più difficile da sfruttare al massimo, quindi penso che ci sia ancora del tempo da dedicare a questa mescola per estrarne tutto il potenziale possibile, ma anche in questo week-end abbiamo una macchina competitiva e questo è positivo”

“Il long run è stato buono, ma il degrado è molto importante su questo circuito ed anche sotto questo aspetto ci sono dei dettagli da analizzare e da migliorare. Se piove in qualifica, è la stessa cosa per tutti, dobbiamo solo affrontarla. È positivo vedere che per domenica dovremmo avere una macchina competitiva, quindi qualsiasi cosa accada in Qualifica sappiamo di poter poi eventualmente rimontare“.

Verstappen non ha dubbi sul fatto che la Red Bull lo possa assistere al meglio per giocarsi la vittoria. La penalità di Charles Leclerc è un bel jolly da poter sfruttare, con il pilota della Ferrari che ovviamente spera in una gara pazza e caratterizzata dalla pioggia per poter rientrare in corsa per il primo posto. Le qualifiche vedono il campione del mondo favorito, con Carlos Sainz che dovrà dar battaglia.